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▲黃安痛批AI將取代臨演，會導致娛樂產業「安樂死」。（圖／翻攝自黃安微博）

擔心AI取代群演 基層演員恐失去機會

呼籲尊重娛樂產業 小粉紅反應兩極

中國影視圈近日傳出可能推動產業改革，其中包含以人工智慧（AI）技術取代群眾演員，以及限制演員片酬等方向，引發外界討論，長期在中國發展的台灣藝人黃安也對此公開表達憂慮，認為若政策真的落實，可能對整體影視產業造成衝擊，甚至形容這樣的發展可能讓娛樂產業走向「安樂死」。對於黃安的言論，中國網友們都不買單，直呼他：「想法太落伍！」黃安日前在社群平台發文，表示自己聽聞中國官方正研議新的影視政策，內容可能包括壓低主演片酬、削弱中階演員的市場角色，甚至讓群眾演員未來由AI生成影像取代，他認為如果真的全面導入AI取代群演，將導致基層演員失去生存空間，對整個影視產業的人才培養帶來負面影響。在貼文中，黃安強調許多知名演員都是從跑龍套、基層角色慢慢累積經驗才走紅，如果這些機會消失，未來影視圈將難以培養新的明星，他認為群眾演員看似不起眼，實際上卻是演藝產業的重要基礎，一旦這個環節被科技取代，整個產業的人才培養機制恐怕會出現斷層。黃安在文章中還引用歷史案例，提到音樂家莫札特與貝多芬早期在社會上的地位並不高，但隨著娛樂與藝術產業發展，藝術家才逐漸受到重視，他也坦言當今影視演員片酬確實偏高，但不應以支持科學家或軍人等理由來貶低娛樂產業，認為各行各業都應該被尊重。不過，黃安的言論並未獲得多數中國網友支持，貼文曝光後不少中國網友留言反駁，認為科技取代部分工作是時代趨勢，也有人批評部分演員只是靠外貌與流量走紅，實力未必與收入相符，還有網友直接表示，黃安的想法太過保守，顯得跟不上科技發展，也讓「AI是否會取代演員」的話題再度在網路上引發激烈討論。