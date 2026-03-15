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▲主辦單位推出「ONCE CITY MAP」，結合快閃店、捷運主題車廂、天空塔點燈與城市舞蹈挑戰，讓整座台北化身TWICE粉絲城市。（圖／Live Nation Taiwan）

限定快閃與周邊商店 粉絲朝聖打卡熱點

▲TWICE將舉辦快閃店，3月14日至3月23日在華山登場，屆時會展出全員簽名球衣讓粉絲拍照打卡。（圖／Live Nation Taiwan）

台北地標同步應援 天空塔與大巨蛋成焦點

韓國超人氣女團TWICE即將帶著世界巡演《THIS IS FOR》登上臺北大巨蛋，3/20-22連續3天開唱掀起高度關注，為迎接演唱會熱潮，主辦單位推出城市級應援計畫「ONCE CITY MAP」，透過多個限定活動讓整座台北化身粉絲城市，從捷運、纜車到各大景點都將出現TWICE元素，打造屬於ONCE（TWICE粉絲名）的專屬朝聖地標。這次活動首先推出期間限定的周邊與快閃店，3月14日至23日於華山1914文化創意產業園區設置POPUP快閃店，除了販售限定商品，也設置專屬打卡裝置，接著3月20日至22日，松山文創園區4號與5號倉庫將設立巡迴周邊店，販售演唱會限定商品與特典，預計吸引大量粉絲排隊搶購。台北捷運也將加入應援行列，3月16日至4月15日板南線推出TWICE主題車廂，讓粉絲在通勤途中也能沉浸式追星，此外3月20日至22日，國父紀念館站更推出特別設計的捷運閘門聲音，由TWICE成員錄製「嗶卡聲」，成為K-POP首次在捷運系統推出的特殊體驗。演唱會期間，大巨蛋周邊也將設置專屬拍照打卡點，從場館外圍到360度舞台設計，都成為粉絲必訪的拍照景點，此外台北新地標天空塔也將在3月20日至22日進行燈光應援，從下午5點到晚間10點亮燈，成為首組登上該地標點燈的K-POP團體。除了大型活動外，主辦單位還設計「九首神曲打卡舞蹈挑戰」，3月16日至22日於西門町彩虹步道、大稻埕碼頭、大安森林公園、市府廣場等多個地點設置巨型歌曲地標，邀請粉絲一起跳TWICE經典舞蹈，搭配貓空纜車主題車廂與多個城市打卡點，讓整座台北化身真正的「ONCE CITY」。