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總統賴清德日前表示，國民黨過去對待台灣人民「比日本殖民還差」，此番話引發熱議，對此國民黨前主席朱立倫今（15）日受訪表示，如果沒有國民黨守下了台灣，保衛了台灣、建設了台灣，不然台積電怎麼來的？ 「別忘了，30 年前是國民黨執政，否則哪有今天的民進黨執政」。對於賴清德言論，朱立倫說，其實自己很感嘆，台灣就是一個台灣，都是一家人，結果為什麼要這樣子製造仇恨、製造對立？朱立倫表示，那講起來應該以感恩的心，如果沒有國民黨那幾十年的統治，能夠讓台灣守下來、保衛台灣、建設台灣，不然台積電怎麼來的？民主的台灣，更是讓台灣全面民主化，能夠國會全面改選、總統能夠直選。朱立倫表示，如果沒有國會全面改選、總統直選，難道有今天的民進黨執政嗎？那賴清德總統是怎麼來的？「別忘了，30 年前是國民黨執政，否則哪有今天的民進黨執政」。