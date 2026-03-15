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一名返鄉青年在農曆過年之際，向阿嬤稱「阿德我很熟」並標記總統賴清德，未料賴清德在出席南下行程時，特別赴雲林與阿嬤合影，事後賴清德表示，很多人說台灣人就像《動物森友會》的島民一樣熱情，一句留言、一個標記，就能牽起一段真實的緣分，所以大家把這樣的行動稱作「動森島民出任務」，自己會記得這次「任務完成」帶來的感動，繼續努力，照顧在台灣這片土地上的每一個人。賴清德表示，今年過年，接到一項很特別的任務。許多返鄉的年輕朋友，在社群平台上標記他，希望我能替家中的長輩送上祝福。其中有一位朋友發文，讓他印象深刻，內容提及阿嬤明年就要滿百歲了，還跟阿嬤說：「阿德我很熟」，約好重陽節那天要安排一起合照。賴清德表示，年輕朋友的這份孝心，讓他深受感動。前幾天，自己前往雲林見證水利工程的啟用、在行程中抽空拜訪他們一家人，提早兌現這個約定。賴清德說，阿嬤一生務農，用勤懇的雙手撐起家庭、拉拔孩子長大，這也是許多台灣長輩一輩子打拚的縮影。家人們也告訴他，阿嬤很感謝政府推動的長照政策與老農津貼，讓長輩晚年能安心、有尊嚴地生活，自己聽了也很有感觸；因為執政團隊推動的各項政策，正是希望讓辛勞一輩子的長輩，都能安穩生活。最後賴清德說，很多人說，台灣人就像《動物森友會》的島民一樣熱情，一句留言、一個標記，就能牽起一段真實的緣分，所以大家把這樣的行動稱作「動森島民出任務」。自己會記得這次「任務完成」帶來的感動，繼續努力，照顧在台灣這片土地上的每一個人。