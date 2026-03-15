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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）爆出史上最大冷門！衛冕軍日本隊今日在八強生死戰中，以5：8不敵委內瑞拉，隊史首次未能闖入經典賽四強。賽後，日本隊投手陣容的壓制力成為檢討核心，而總教練井端弘和在面對海外媒體提問時，誠實地吐露了關於大谷翔平（Shohei Ohtani）若能以投手身份上場的內心渴望。本場比賽，日本隊派出了以山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）為首的頂尖投手陣容，搭配去年澤村賞得主伊藤大海（Hiromi Itoh）。然而，這群在日職呼風喚雨的強投，今日卻徹底迷失在邁阿密。山本由伸首局便遭阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）轟出首打席全壘打；而伊藤大海則在 6 局球速失蹤，僅剩 140 公里出頭的肉包球被阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲出致命的逆轉 分砲。加上後續種市篤暉（Atsuki Taneichi）發生惡送球導致失分，日本隊投手群單場挨了 3 轟，徹底暴露出日職強投在面對「大聯盟全明星級」打線時的適應危機。在賽後的官方記者會上，海外媒體尖銳提問：「如果大谷翔平今天能投球，是否會改變調度？」井端監督露出遺憾神情並坦率回應：「在這次大會中，大谷投球並不在選項內。但如果他具備投球條件，我絕對會讓他以先發投手身份上場。」此番言論被外界解讀為對現有投手陣容表現的失望。雖然井端監督在會後也緩頰表示「派出的投手都是我信任的」，但面對委內瑞拉「點火即燃」的火力，日本隊顯然極度缺乏像大谷那樣具備頂級火球與壓制力的王牌。為了止血，井端監督在 9 局甚至派出了原本設定為第二先發的菊池雄星（Yusei Kikuchi）登板關門，希望能藉此激發逆轉鬥志，可惜仍無法扭轉戰局。賽後井端監督感嘆：「短期組隊確實充滿困難，委內瑞拉隊展現出的力量遠超想像。」日本隊在本屆賽事中，大谷翔平僅能以打者身份出賽，雖然交出首局回敬全壘打的精彩表現，但日本隊仍因「一人難救全軍」的窘境止步八強。這場「邁阿密悲劇」也讓日本國內再次討論，國際賽日本隊是否太過依賴單一球星，以及日職投手該如何應對更高等級的強力球風。