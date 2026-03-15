3月「買一送一」速食優惠懶人包來了！麥當勞必勝客拿坡里肯德基達美樂漢堡王摩斯漢堡三商炸雞繼光香香雞，本文整理最新9大速食優惠一次掌握。

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麥當勞：買一送一！3月優惠券吃到月底

麥當勞表示，「買一送一」一起挺優惠券，最新速食優惠吃到月底！38張優惠券最高可省下2538元；歡樂送優惠同享。

即日起至3月31日，中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」！薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐三件組79元起；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。

即日起至3月15日，麥當勞APP全球版優惠券：買超值全餐「免費送玉米湯」、買超值全餐「免費送小薯」。

必勝客：比買一送一便宜！大披薩199元　必勝冠軍套餐41折

必勝客表示，3月「比買一送一便宜」披薩優惠開吃：

◾️大披薩199元！優惠碼94199：平日外帶單點7款大披薩才199元！口味包括：蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯等任選。

◾️買大送大再送大可樂！必勝客現在外帶買大披薩送大披薩／外送買大披薩送小披薩；使用PK APP訂購，限時加碼再送1.25L可樂1瓶。

◾️必勝冠軍套餐41折！PK APP會員限定「必勝冠軍套餐」666元，爽吃兩個大披薩（口味任選）＋大可樂＋8塊超人氣副食BBQ烤雞，祭出史上最低價41折（原價1684元）。

拿坡里：大披薩199元！6塊炸雞也199元　比買一送一便宜

拿坡里表示，2026生日慶適逢WBC世界棒球經典賽，爽吃「比買一送一便宜」披薩優惠，即日起至3月20日：

◾️大披薩199元！內用外帶大披薩不限口味下殺199元（原價390元）；加價100元再升級新品口味披薩，包括開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。

◾️6塊炸雞（烤雞）都199元！內用外帶六塊炸雞或六塊烤雞都特惠價199元（原價390元）；炸雞升級成炸雞腿只要加價30元。

▲拿坡里披薩、炸雞優惠倒數別錯過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里披薩、炸雞優惠倒數別錯過。（圖／記者蕭涵云攝）
肯德基：楓糖鬆餅肉霸堡、蛋撻買一送一！神券優惠代碼曝

肯德基表示，即日起至3月23日開吃三大優惠：

◾️肉霸堡堡買一送一！「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡 x 2」特價159元（原價318元，3月10日至售完為止）。

◾️ 蛋撻買一送一！「奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 2」特價55元（原價110元，3月10日至售完為止）。

◾️333神券優惠代碼！50488開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻-超極酥 x 6」特價333元（3月10日至3月23日）。

達美樂：「買大送大加送大可樂」披薩優惠！

達美樂3月披薩優惠「比買一送一便宜」：

◾️買1送2！優惠代碼131169：大披薩買一送一「加送大可樂」！即日起至3月19日，全台門市外帶優惠。

◾️優惠碼831116：達美樂披薩強運套餐價格799元起。

◾️即日起至4月6日，歡慶Yahoo購物中心22週年生日慶，達美樂全台門市尋找「天選餓人」，凡身分證字號中含有「2、2」或「5、2」任一組合，至門市外帶消費滿額，免費贈送「蝴蝶酥2塊」。

漢堡王：買一送一！1元雞薯條、華堡日　三大優惠一次看

漢堡王表示，3月三大優惠一起吃：

◾️買一送一！即日起至3月31日，漢堡王「新春好食光優惠券」，開吃雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等點心、多款飲料都有「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。

提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。

◾️華堡日優惠最後一天！今3月15日，華堡套餐「5吋皇家華堡＋小薯＋中飲料」特價169元（原價231元）；

◾️1元美食加購價！即日起至3月17日，買「雙層無麵包小肉霸餐」139元、或「四層無麵包小肉霸餐」189元，不只可以加5元飲料換小杯玉米濃湯、也可享1元雞薯條或1元黃金QQ球加價購優惠。

摩斯漢堡：早餐組79元、套餐89元、2杯飲料99元！

摩斯漢堡表示，3月爽吃三大速食優惠：

◾️早餐79元起！3月10日至3月17日，早餐「元氣牛肉蛋堡＋大杯摩斯冰紅茶」特價79元（原價90元）、「超級大麥燒肉珍珠堡＋大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價120元）、「抹茶紅豆米派＋大杯摩斯冰紅茶」特價59元（原價85元）。

◾️套餐89元起！3月18日至3月31日，早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）、「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。

◾️2杯飲料99元！三款飲品「台灣橙康普蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」任選「兩杯99元」特價（原價150元）。

▲漢堡王買一送一新春好食光優惠券！牛肉堡套餐99元。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）
▲漢堡王買一送一新春好食光優惠券！牛肉堡套餐99元。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）
三商炸雞：6塊199元！買5送5、買10送10　三大速食優惠免領券

即日起至3月16日倒數2天，三商炸雞開吃三大速食優惠免領券：

◾️6塊炸雞199元！內用外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元），2腿＋2排＋2翅，有原味／辣味、義式／脆皮可選。

◾️炸雞買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。

◾️雞翅買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。

繼光香香雞：買經典套餐送人氣炸物4選1

繼光香香雞表示，3月16日至4月2日，開吃春季速食優惠，凡消費「經典套餐」免費送人氣炸物，地瓜球／吉拿棒／米血／田字薯（4選1）。

提醒大家此活動不得與其他優惠併用；繼光香香雞保有最終修改及解釋活動。

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