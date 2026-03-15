3月「買一送一」速食優惠懶人包來了！麥當勞、必勝客、拿坡里、肯德基、達美樂、漢堡王、摩斯漢堡、三商炸雞、繼光香香雞，本文整理最新9大速食優惠一次掌握。
麥當勞：買一送一！3月優惠券吃到月底
麥當勞表示，「買一送一」一起挺優惠券，最新速食優惠吃到月底！38張優惠券最高可省下2538元；歡樂送優惠同享。
即日起至3月31日，中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」！薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐三件組79元起；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。
即日起至3月15日，麥當勞APP全球版優惠券：買超值全餐「免費送玉米湯」、買超值全餐「免費送小薯」。
必勝客：比買一送一便宜！大披薩199元 必勝冠軍套餐41折
必勝客表示，3月「比買一送一便宜」披薩優惠開吃：
◾️大披薩199元！優惠碼94199：平日外帶單點7款大披薩才199元！口味包括：蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯等任選。
◾️買大送大再送大可樂！必勝客現在外帶買大披薩送大披薩／外送買大披薩送小披薩；使用PK APP訂購，限時加碼再送1.25L可樂1瓶。
◾️必勝冠軍套餐41折！PK APP會員限定「必勝冠軍套餐」666元，爽吃兩個大披薩（口味任選）＋大可樂＋8塊超人氣副食BBQ烤雞，祭出史上最低價41折（原價1684元）。
拿坡里：大披薩199元！6塊炸雞也199元 比買一送一便宜
拿坡里表示，2026生日慶適逢WBC世界棒球經典賽，爽吃「比買一送一便宜」披薩優惠，即日起至3月20日：
◾️大披薩199元！內用外帶大披薩不限口味下殺199元（原價390元）；加價100元再升級新品口味披薩，包括開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️6塊炸雞（烤雞）都199元！內用外帶六塊炸雞或六塊烤雞都特惠價199元（原價390元）；炸雞升級成炸雞腿只要加價30元。
肯德基：楓糖鬆餅肉霸堡、蛋撻買一送一！神券優惠代碼曝
肯德基表示，即日起至3月23日開吃三大優惠：
◾️肉霸堡堡買一送一！「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡 x 2」特價159元（原價318元，3月10日至售完為止）。
◾️ 蛋撻買一送一！「奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 2」特價55元（原價110元，3月10日至售完為止）。
◾️333神券優惠代碼！50488開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻-超極酥 x 6」特價333元（3月10日至3月23日）。
達美樂：「買大送大加送大可樂」披薩優惠！
達美樂3月披薩優惠「比買一送一便宜」：
◾️買1送2！優惠代碼131169：大披薩買一送一「加送大可樂」！即日起至3月19日，全台門市外帶優惠。
◾️優惠碼831116：達美樂披薩強運套餐價格799元起。
◾️即日起至4月6日，歡慶Yahoo購物中心22週年生日慶，達美樂全台門市尋找「天選餓人」，凡身分證字號中含有「2、2」或「5、2」任一組合，至門市外帶消費滿額，免費贈送「蝴蝶酥2塊」。
漢堡王：買一送一！1元雞薯條、華堡日 三大優惠一次看
漢堡王表示，3月三大優惠一起吃：
◾️買一送一！即日起至3月31日，漢堡王「新春好食光優惠券」，開吃雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等點心、多款飲料都有「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
◾️華堡日優惠最後一天！今3月15日，華堡套餐「5吋皇家華堡＋小薯＋中飲料」特價169元（原價231元）；
◾️1元美食加購價！即日起至3月17日，買「雙層無麵包小肉霸餐」139元、或「四層無麵包小肉霸餐」189元，不只可以加5元飲料換小杯玉米濃湯、也可享1元雞薯條或1元黃金QQ球加價購優惠。
摩斯漢堡：早餐組79元、套餐89元、2杯飲料99元！
摩斯漢堡表示，3月爽吃三大速食優惠：
◾️早餐79元起！3月10日至3月17日，早餐「元氣牛肉蛋堡＋大杯摩斯冰紅茶」特價79元（原價90元）、「超級大麥燒肉珍珠堡＋大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價120元）、「抹茶紅豆米派＋大杯摩斯冰紅茶」特價59元（原價85元）。
◾️套餐89元起！3月18日至3月31日，早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）、「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。
◾️2杯飲料99元！三款飲品「台灣橙康普蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」任選「兩杯99元」特價（原價150元）。
三商炸雞：6塊199元！買5送5、買10送10 三大速食優惠免領券
即日起至3月16日倒數2天，三商炸雞開吃三大速食優惠免領券：
◾️6塊炸雞199元！內用外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元），2腿＋2排＋2翅，有原味／辣味、義式／脆皮可選。
◾️炸雞買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
◾️雞翅買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
繼光香香雞：買經典套餐送人氣炸物4選1
繼光香香雞表示，3月16日至4月2日，開吃春季速食優惠，凡消費「經典套餐」免費送人氣炸物，地瓜球／吉拿棒／米血／田字薯（4選1）。
提醒大家此活動不得與其他優惠併用；繼光香香雞保有最終修改及解釋活動。
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麥當勞表示，「買一送一」一起挺優惠券，最新速食優惠吃到月底！38張優惠券最高可省下2538元；歡樂送優惠同享。
即日起至3月31日，中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」！薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐三件組79元起；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。
即日起至3月15日，麥當勞APP全球版優惠券：買超值全餐「免費送玉米湯」、買超值全餐「免費送小薯」。
必勝客：比買一送一便宜！大披薩199元 必勝冠軍套餐41折
必勝客表示，3月「比買一送一便宜」披薩優惠開吃：
◾️大披薩199元！優惠碼94199：平日外帶單點7款大披薩才199元！口味包括：蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯等任選。
◾️買大送大再送大可樂！必勝客現在外帶買大披薩送大披薩／外送買大披薩送小披薩；使用PK APP訂購，限時加碼再送1.25L可樂1瓶。
◾️必勝冠軍套餐41折！PK APP會員限定「必勝冠軍套餐」666元，爽吃兩個大披薩（口味任選）＋大可樂＋8塊超人氣副食BBQ烤雞，祭出史上最低價41折（原價1684元）。
拿坡里：大披薩199元！6塊炸雞也199元 比買一送一便宜
拿坡里表示，2026生日慶適逢WBC世界棒球經典賽，爽吃「比買一送一便宜」披薩優惠，即日起至3月20日：
◾️大披薩199元！內用外帶大披薩不限口味下殺199元（原價390元）；加價100元再升級新品口味披薩，包括開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️6塊炸雞（烤雞）都199元！內用外帶六塊炸雞或六塊烤雞都特惠價199元（原價390元）；炸雞升級成炸雞腿只要加價30元。
肯德基表示，即日起至3月23日開吃三大優惠：
◾️肉霸堡堡買一送一！「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡 x 2」特價159元（原價318元，3月10日至售完為止）。
◾️ 蛋撻買一送一！「奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 2」特價55元（原價110元，3月10日至售完為止）。
◾️333神券優惠代碼！50488開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻-超極酥 x 6」特價333元（3月10日至3月23日）。
達美樂：「買大送大加送大可樂」披薩優惠！
達美樂3月披薩優惠「比買一送一便宜」：
◾️買1送2！優惠代碼131169：大披薩買一送一「加送大可樂」！即日起至3月19日，全台門市外帶優惠。
◾️優惠碼831116：達美樂披薩強運套餐價格799元起。
◾️即日起至4月6日，歡慶Yahoo購物中心22週年生日慶，達美樂全台門市尋找「天選餓人」，凡身分證字號中含有「2、2」或「5、2」任一組合，至門市外帶消費滿額，免費贈送「蝴蝶酥2塊」。
漢堡王：買一送一！1元雞薯條、華堡日 三大優惠一次看
漢堡王表示，3月三大優惠一起吃：
◾️買一送一！即日起至3月31日，漢堡王「新春好食光優惠券」，開吃雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等點心、多款飲料都有「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
◾️華堡日優惠最後一天！今3月15日，華堡套餐「5吋皇家華堡＋小薯＋中飲料」特價169元（原價231元）；
◾️1元美食加購價！即日起至3月17日，買「雙層無麵包小肉霸餐」139元、或「四層無麵包小肉霸餐」189元，不只可以加5元飲料換小杯玉米濃湯、也可享1元雞薯條或1元黃金QQ球加價購優惠。
摩斯漢堡：早餐組79元、套餐89元、2杯飲料99元！
摩斯漢堡表示，3月爽吃三大速食優惠：
◾️早餐79元起！3月10日至3月17日，早餐「元氣牛肉蛋堡＋大杯摩斯冰紅茶」特價79元（原價90元）、「超級大麥燒肉珍珠堡＋大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價120元）、「抹茶紅豆米派＋大杯摩斯冰紅茶」特價59元（原價85元）。
◾️套餐89元起！3月18日至3月31日，早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）、「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。
◾️2杯飲料99元！三款飲品「台灣橙康普蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」任選「兩杯99元」特價（原價150元）。
即日起至3月16日倒數2天，三商炸雞開吃三大速食優惠免領券：
◾️6塊炸雞199元！內用外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元），2腿＋2排＋2翅，有原味／辣味、義式／脆皮可選。
◾️炸雞買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
◾️雞翅買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
繼光香香雞：買經典套餐送人氣炸物4選1
繼光香香雞表示，3月16日至4月2日，開吃春季速食優惠，凡消費「經典套餐」免費送人氣炸物，地瓜球／吉拿棒／米血／田字薯（4選1）。
提醒大家此活動不得與其他優惠併用；繼光香香雞保有最終修改及解釋活動。