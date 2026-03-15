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中國：各方都有責任確保能源穩定

英國：持續討論中

法國：暫未回應

韓國：未收到請求

日本：審慎評估

伊朗持續針對中東地區進行無差別攻擊，並威脅封鎖荷姆茲海峽，使得全球石油及能源市場震盪。在美國總統川普下令轟炸伊朗石油出口命脈哈爾克島（Kharg Island）後，又點名中國、日本、韓國、英國、法國也能與美國一起參與荷姆茲海峽軍艦護航行動，各國稍早也做出部分回應。川普在個人社群媒體Truth Social發文表示，許多國家，特別是那些受到伊朗企圖關閉荷姆茲海峽影響的國家，將會與美國合作，派遣軍艦前往該地區，以確保海峽保持開放與安全。川普點名中國、日本、韓國、英國、法國以及「其他受到影響的國家」能派遣軍艦前往荷姆茲海峽，讓海峽不再被一個徹底斬首的國家所威脅。「我們很快就會讓荷姆茲海峽重新開放、安全且自由通行！」根據CNN報導，中國駐美大使館發言人拒絕透露中國是否計劃向該地區部署海軍​​，僅呼籲立即停止敵對行動，「各方都有責任確保能源供應穩定暢通」。聲明最後表示，作為中東國家的真誠朋友和戰略夥伴，中國將繼續加強與包括衝突各方在內的有關各方的溝通，為緩和局勢、恢復和平發揮建設性作用。對於川普喊話軍艦護航，英國國防部發言人告訴BBC，英國「目前正在與盟友和夥伴討論一系列方案，以確保該地區航運安全」。法國總統馬克宏先前曾表示，他願意派遣軍艦前往波斯灣執行純粹的護航任務”，但前提是衝突達到最激烈的階段已經結束。在川普稍早發出軍艦護航呼籲後，法國仍未具體回應。韓聯社引述一位政府官員說法表示，美國尚未正式提出部署軍隊的請求。然而，鑑於川普的說法，派遣軍艦的請求很可能很快就會正式提出。報導提到，韓國政府方面表示，若收到正式請求，將會徹底審查此事，但普遍認為必須謹慎行事，因為這項行動極為危險，可能會使伊朗成為敵人，是否派出「清海部隊」前往仍待評估。NHK引述一名日本政府相關人士說法稱，「美國正拼命應對原油價格上漲的問題，從川普在社群媒體上的發文來看，在日美領袖會談中，可能會被直接要求採取措施。由於日本只能在法律範圍內作出回應，因此有必要在包括會談中的說明在內，審慎研究如何應對。」另一名外務省相關人士則告訴NHK，「日本的應對措施由日本自己決定，以自主判斷為基本原則。並不會因為川普總統提出要求，就會立刻派遣軍艦。」