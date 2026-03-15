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▲謝麟兒理事長代表捐贈30萬予公益單位台中市自閉症協會。（圖／主辦單位提供）

▲變裝組選手戴著花朵頭套參賽，繽紛亮眼成為沿途最吸睛的亮點。（圖／主辦單位提供）

▲謝麟兒理事長(左六)與運動局游志祥局長(右五)率領貴賓一同鳴槍。（圖／主辦單位提供）

2026台中城市半程馬拉松，今（15）日清晨在台中市政府前廣場起跑。活動以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，結合低碳永續、全民運動與公益精神，吸引逾1.5萬人參加，場面壯觀熱鬧，爭取國民黨下屆市長提名的立委江啟臣、楊瓊瓔先後到場加油。此項城市半程馬拉松是由台中市不動產建築開發商業同業公會主辦。理事長謝麟兒表示，城市發展不僅侷限在建築物，透過人與城市的互動，更能創造獨特的都市文化。今天萬名跑者齊聚，用雙腳丈量城市，象徵健康、永續與宜居環境的結合。其中變裝組選手戴著花朵頭套參賽，繽紛亮眼成為沿途最吸睛的亮點。適逢台中市不動產建築開發商業同業公會成立50周年，秉持「運動做公益」理念，從每位參賽者報名費中提撥20元，合計捐贈新臺幣30萬元予台中市自閉症教育協進會，將跑者的每一步都化為公益力量。台中市政府運動局游志祥局長表示，大型運動活動提升城市能見度與市民參與度，運動不僅促進健康，也帶動城市形象與觀光發展。感謝各大企業、團體將運動、公益與永續結合，創造最美的城市跑步景象。本屆路跑全面導入ESG低碳理念。參賽紀念衫採用寶特瓶回收紗製成，大會手冊及成績證明全面電子化，大幅減少紙張使用與碳足跡，讓選手在奔馳的同時，也參與環保行動，展現低碳永續城市賽事典範。沿途補給站提供台中在地特色美食，包括烤雞等多樣餐點，活動現場還有胖卡餐車，讓跑者享受兼具運動與美食的賽道體驗。活動尾聲的大會摸彩吸引全場目光，獎項包括臺中–日本神戶雙人來回機票、iPhone 17、Garmin智慧運動手錶及王品集團餐券，現場選手歡呼聲此起彼落，氣氛高潮迭起。運動主委陳梓銘表示，路跑讓全民參與運動，同時展現臺中公共空間與城市特色。看到變裝組選手花朵頭套齊跑的畫面，感受到跑者的熱血與節奏為台中城市注入躍動的生命力，讓運動不只是挑戰，更是樂趣與生活的一部分。