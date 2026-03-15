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中東局勢持續升溫，以色列與伊朗之間的軍事衝突已延燒近兩週，戰火擴大引發國際高度關注。部分專家警告，若衝突進一步升級，以色列恐面臨生存危機，不排除動用極端軍事手段，甚至出現核武相關風險。對此，前立委蔡正元直言，若以色列真有核武，恐打算消滅德黑蘭，屆時可能無法顧及國際社會觀感，想攔也攔不住。蔡正元14日在政論節目《前進戰略高地》中表示，過去他曾與前立委郭正亮討論過相關議題，當時郭憂心，以色列或許具備核武能力；蔡正元則認為，即便如此，美國也不可能放任使用。不過他事後重新思考後坦言，隨著局勢升溫，這種可能性已不能完全排除，因為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就是個瘋子。蔡正元指出，如果以色列真的擁有核武，在極端情況下可能會考慮對德黑蘭發動毀滅性打擊，雖然此舉勢必引發國際社會巨大震撼，但若衝突演變為生存之戰，相關決策未必會顧及外界反應，到時候想攔也未必攔得住。蔡正元進一步提到，郭正亮曾分析，一旦伊朗攻擊以色列關鍵基礎設施，例如海水淡化廠，以色列可能會以核武作為最後手段進行報復。不過，局勢的不確定性也在於伊朗是否具備核武能力，若伊朗沒有核武，那就是其倒楣；但若擁有相關能力，就變以色列倒楣。面對戰事可能升級的風險，蔡正元也提出個人看法，他認為在全球局勢動盪之際，唯一能做的就是趕快買黃金，一旦極端情況真的發生，連美金都未必可靠，而像黃金這類實體資產，歷來在戰爭與危機中往往被視為保值選項。