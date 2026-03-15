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受虐杜告犬失蹤37天找到了！沉睡在伸港出海口

▲經過37天後，志工終於在彰化伸港出海口找到了健康的遺體。（圖／新竹縣流浪動物珍愛協會）

▲找到健康遺體後，珍愛協會輕輕地幫牠洗去身上的海沙，送牠走完狗生最後一程。（圖／新竹縣流浪動物珍愛協會）

志工溫柔的告別：健康對不起，我們來晚了

彰化市埔內街一隻杜告犬「健康」於2月份被通報遭到主人虐待，疑似遭飼主以繩索殘忍抽打。動保處開罰主人時，卻發現「健康」卻離奇失蹤。隨後社群上開始有動保團體發起尋找健康的行動，甚至祭出30萬懸賞金，最終昨（14）日在彰化伸港六股抽水站附近，發現已經化為白骨的健康遺體，令人心碎的結局曝光後再度引爆社群怒火。彰化市埔內街2月6日曾被通報一起虐狗事件，一隻年僅1歲的白色杜告母犬「健康」疑遭飼主以繩子抽打，犬隻哀嚎畫面在網路流傳。動保處前往查察後，發現當事人家中犬隻已經消失，考量本案情節嚴重，決定加重裁處並加倍罰鍰，對飼主處以3萬元罰款。由於飼主對於犬隻後續去向交代不清，若後續出現新的具體事證，將重新檢視案件並依法追究責任。而「健康」失蹤的消息立刻引發全台愛犬人士關注，社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會也在網路上號召搜索行動。最終經過37天後，志工終於在彰化伸港出海口找到了健康的遺體，「雖然大家心裡早已有了答案，卻多麼希望那不是你。生命，就這樣在冰冷的海邊悄悄地消逝了」。珍愛協會也表示，3月14日搜尋前，大家先到土地公廟虔誠祈求，只希望健康能給出一點訊號，讓大家帶牠回家。同行的溫姐傳達訊息：「土地公說，健康就在這裡，抽水站西南方。」往該方向走去後不久，就在出海口發現了現場唯一的一具狗遺體。那一刻，空氣彷彿凝結。有人哭喊，有人沉默，看著那具已經腐爛的身軀，大家一點一點確認牙齒、身形、毛色與性別，全部都符合。健康，真的是你。找到健康遺體後，珍愛協會輕輕地幫牠洗去身上的海沙，忍著淚水對牠說：「健康，跟我們走喔……我們來帶你回家了。對不起，我們來晚了。」這37天來，即便有人嘲笑志工們「吃飽太閒」，即便賞金一再提高卻始終毫無音訊，但他們始終記得那句承諾：「死要見屍，活要見狗。」這是大家對健康最後的尊嚴保障。今天，這群民間愛心人士做到了公部門沒能做到的事，給了這個生命一個交代。珍愛協會也認為彰化動保所的疏失相當明顯，並懇請縣長追究相關責任。