中鋼股東會紀念品被視為「紀念品人氣王」，連年因為實用性質引發股民瘋搶，2026年中鋼股東會紀念品雖然尚未公布詳細資訊，但已有主管提前爆料「一定很好用！」也讓中鋼股東會紀念品怎麼領？中鋼股東會紀念品哪裡領等成為網路熱搜問題。《NOWNEWS今日新聞》整理中鋼股東會紀念品領取資格、中鋼股東會紀念品領取時間與地點、中鋼股東會紀念品代領方式等，提醒民眾若有興趣，記得在最後買進日3月19日前上車。
📍中鋼股東會紀念品：股東會時間與地點
🟡中鋼股東會時間：2026年5月22日
🟡中鋼股東會地點：高雄市小港區中鋼路1號（中國鋼鐵公司）
🟡開會通知書寄發日：2026年4月21日
📍中鋼股東會紀念品：最後買進日
根據中鋼公司公告，2026股東常會預計在5月22日召開，停止過戶日約於3月24日。由於台股採T+2交割制度，投資人買進股票後需2個交易日才完成交割，並登記為股東，因此民眾最晚需在3月19日收盤前持有中鋼股票，才能名列股東名冊，並具備領取股東會紀念品資格。
📍中鋼股東會紀念品：領取資格
🟡持有中鋼股票1,000股以上之股東：需在2026年3月19日（四）前買進，後可憑委託書兌領股東會紀念品一份。
🟡零股股東（未滿1000股）。
📍中鋼股東會紀念品：領取方法
🟡親自出席股東會：需出示股東會通知書或相關憑證，並攜帶有效身份證件。
🟡委託他人代理領取紀念品：於開會通知書背面，寫上委託人資料即可，事先準備好委託書和雙方的身份證影本，如有相關問題可先致電該公司或股務代理確認。
🟡前往股務代理公司代換處領取：但通常需要支付代領費（約30元）。
🟡各大券商的股務代理處。
📍中鋼股東會紀念品：零股怎麼領
中鋼不會主動寄發開會通知書給予零股股東。零股股東若欲領取紀念品，可透過「股東e票通」電子投票平台（https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）進行「電子投票」，持相關文件如出席通知書、身分證明文件、列印「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁「議案表決情形」頁面全頁，至開會通知書所寫的指定地點領取。此外，也可以「股東會當日親自出席股東會」方式領取紀念品。
📍中鋼股東會紀念品：代領地點
雖然中鋼股東會紀念品尚未公布詳細資訊，但過往允許委託股務代理公司代領紀念品，如全通、長龍、聯洲等。實際狀況仍以中鋼公布為準。
🟡全通事務處理股份有限公司：全台徵求代領地點
🟡長龍會議顧問股份有限公司：全台徵求代領地點
🟡聯洲企管顧問股份有限公司：全台徵求代領地點
資料來源：中鋼公司
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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🟡中鋼股東會時間：2026年5月22日
🟡中鋼股東會地點：高雄市小港區中鋼路1號（中國鋼鐵公司）
🟡開會通知書寄發日：2026年4月21日
根據中鋼公司公告，2026股東常會預計在5月22日召開，停止過戶日約於3月24日。由於台股採T+2交割制度，投資人買進股票後需2個交易日才完成交割，並登記為股東，因此民眾最晚需在3月19日收盤前持有中鋼股票，才能名列股東名冊，並具備領取股東會紀念品資格。
🟡持有中鋼股票1,000股以上之股東：需在2026年3月19日（四）前買進，後可憑委託書兌領股東會紀念品一份。
🟡零股股東（未滿1000股）。
🟡親自出席股東會：需出示股東會通知書或相關憑證，並攜帶有效身份證件。
🟡委託他人代理領取紀念品：於開會通知書背面，寫上委託人資料即可，事先準備好委託書和雙方的身份證影本，如有相關問題可先致電該公司或股務代理確認。
🟡前往股務代理公司代換處領取：但通常需要支付代領費（約30元）。
🟡各大券商的股務代理處。
中鋼不會主動寄發開會通知書給予零股股東。零股股東若欲領取紀念品，可透過「股東e票通」電子投票平台（https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）進行「電子投票」，持相關文件如出席通知書、身分證明文件、列印「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁「議案表決情形」頁面全頁，至開會通知書所寫的指定地點領取。此外，也可以「股東會當日親自出席股東會」方式領取紀念品。
雖然中鋼股東會紀念品尚未公布詳細資訊，但過往允許委託股務代理公司代領紀念品，如全通、長龍、聯洲等。實際狀況仍以中鋼公布為準。
🟡全通事務處理股份有限公司：全台徵求代領地點
🟡長龍會議顧問股份有限公司：全台徵求代領地點
🟡聯洲企管顧問股份有限公司：全台徵求代領地點
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