兒童界巨星「香草C
P」香蕉哥哥、草莓姐姐2018年結婚，兩人低調交往3年多，日前夫妻倆到咪妃的PO DCAST作客， 聊到當初戀愛的過程，香蕉哥哥說當他看到下了節目後，草莓姊姊還能很有活力的跟小孩玩，馬上被她吸引，兩人第一次牽手時香蕉哥哥緊張到不敢牽，結果草莓姐姐內心竟然吐槽，「就這樣？」婚後兩人擔心觀眾不接受他們身分的轉變，還曾萌生退意。
為結婚萌退意 香蕉哥哥第一次牽手好害羞
香蕉哥哥回憶，雖然YOYO家族沒有禁愛令，但因為擔心結婚後，身分就變成「叔叔、阿姨」，不是哥哥姐姐了，怕家長不接受，「我們還說好，如果不行了，就去做自己喜歡的事」，沒想到結婚後兩人更受歡迎。
回憶起第一次牽手，香蕉說是發生在他車上，
他因為怕被拒絕緊張到不敢牽，但是草莓卻說， 牽手時心裡想的是「就這樣…這是什麼意思？ 是在一起了嗎？」講到此段，香蕉滿臉通紅。
兒子親手寫卡片 草莓姐姐好感動
結婚快9年，他們依舊維持在熱戀期，被問到最感動對方的一點是什麼？草莓說，
香蕉每一年都會親手寫卡片給她，甚至有一次， 香蕉還和兒子小新偷偷排演等她回家、送她玫瑰的橋段， 小新為了撩她的台詞，苦練了好久，讓她現在想起都想哭。 香蕉也說很感謝草莓很讓他過自己想要的生活，尤其他很愛睡覺， 早上需要早起送小孩，也從不麻煩他，還會帶他喜歡的咖啡回家，香蕉分享夫妻之道，「 不要試圖改變對方成為你希望的樣子」，草莓則說，「 讓他做他喜歡的事，不要看，這樣就比較不會爭吵」。
「香草CP」的兒子小新快5歲了，最近曝光度極高，
粉絲愛屋及烏，草莓分享因為覺得男孩子拉小提琴很帥，一直慫恿小新去嘗試， 結果踢了個鐵板，被嗆：「媽媽你喜歡怎麼不自己去學？」惹現場瘋狂大笑。
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香蕉哥哥回憶，雖然YOYO家族沒有禁愛令，但因為擔心結婚後，身分就變成「叔叔、阿姨」，不是哥哥姐姐了，怕家長不接受，「我們還說好，如果不行了，就去做自己喜歡的事」，沒想到結婚後兩人更受歡迎。
回憶起第一次牽手，香蕉說是發生在他車上，
兒子親手寫卡片 草莓姐姐好感動
結婚快9年，他們依舊維持在熱戀期，被問到最感動對方的一點是什麼？草莓說，
「香草CP」的兒子小新快5歲了，最近曝光度極高，