3月春暖花開，正是最適合喝手搖飲料的日子，幫大家一次整理CoCo都可、先喝道「買一送一」，珍煮丹「買一送一」新店開幕優惠，還有迷客夏、得正、UG Tea、鶴茶樓、發發，8大手搖飲料優惠一篇全掌握。
CoCo都可：買一送一！3月「2杯99元」手搖飲料優惠
CoCo都可表示，3月買一送一、2杯99元手搖飲料優惠一覽：
◾️買一送一！即日起至4月21日，foodpanda爽喝買一送一！粉角奶茶(L)、紅柚香檸美式(L)、28茉粉角輕乳茶(L)，半價外送優惠免出門。
提醒大家，實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利；活動限同品項，僅在foodpanda平台，且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與本活動；供應狀況請以foodpanda app門市點餐頁面為主。
◾️2杯99元常態優惠！CoCo都可還3月常態優惠「任選2杯99元」爽喝珍奶！即日起，葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶「任選2杯99元」自由配好划算。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
珍煮丹：「買一送一」新店開幕優惠！三重人喝起來
珍煮丹表示，三重中正北店3月20日即將開幕，「買一送一」連續3天手搖飲料優惠開喝：3月20日黑糖珍珠鮮奶、3月21日黑糖檸檬冬瓜、3月22日煮母奶茶。
買一送一優惠券開領！點擊連結，輸入電話號碼領取、至LINE官方帳號會員中心即可查看／使用（非煮丹會員需綁定註冊），至門市點擊券面上的「使用」，再請店員點擊「繼續」，即完成使用。
提醒大家，此優惠券僅限珍煮丹三重中正北店使用；依照門市營業時間兌換；買一送一限指定同品項L杯，相同甜度及冰塊；一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；每日數量有限售完為止；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
珍煮丹三重中正北店 門市資訊
地址：新北市三重區中正北路53號
時間：10:00–21:00
電話：0919-623-651
先喝道：青梅四季春買一送一！3/18開賣鹹酸甜麻粿新配料
先喝道表示，3月與客家電視台年度大戲 《都市開基祖》 聯名，推出兩款青梅系列新品，「青梅四季春」嚴選清香四季春茶加入酸甜青梅；還將青梅做成特製香甜麻粿，鹹香收尾。
3月18日先喝道開賣新品，首日限定全台門市「青梅四季春買一送一」手搖飲料優惠。
迷客夏：新品現折10元！2杯99元「焦糖茶沙龍」手搖飲料優惠
迷客夏新品三大優惠搶先看：
◾️即日起至3月19日：一般門市現場購買「焦糖雲朵拿鐵」優惠價65元（原價75元），相當於現折10元。
◾️即日起至3月31日：一般門市現場購買「焦糖茶沙龍」系列飲品，單杯享聯名限定價59元可加購花磚「原味可麗露」乙顆。
◾️3月20日至3月26日：一般門市現場購買焦糖脆奇紅茶加鹽味焦糖伯爵拿鐵或焦糖雲朵拿鐵2選1，享限定品項「1+1優惠價99元」。
得正：「現折80元」優惠碼！foodpanda外送喝起來
得正表示，即日起至3月17日，使用foodpanda外送平台，輸入優惠碼「美食棒棒達」，享得正單筆消費滿260元「現折80元」；而且即日起至foodpanda訂購，不限金額加贈「應援紋身貼紙」TEAM TAIWAN（每店限量50份贈完即止）。
提醒大家，僅限美食外送服務（外帶自取／部分門市不適用）；數量有限，換完為止；所有優惠詳情以app及官網結帳頁面顯示為主。
UG Tea：315會員日！第二杯0元優惠
UG Tea表示，歡慶315 UG會員日，官方LINE領券，會員憑券開喝三窨十五茉、UG奶茶「第二杯0元」！
UU生日派對組「哈瓜奶茶買一送一＋超萌UU限量吊飾」、UU生日蛋糕組「哈瓜雲頂＋UU吊飾」，門市臨櫃 / 線上點餐皆開放購買。
發發：8折手搖飲料優惠！今最後一天
療癒系優格手搖飲料發發表示，今3月15日最後一天，到店或使用你訂線上點餐，訂單滿300元可享「8折優惠」。
3月人氣「焦糖海鹽優格」回歸，加碼開喝「焦糖海鹽鮮奶茶」中杯65元、大杯80元；年度菜單改版，推出「梅子芭樂優格」、「蜜桃百香優格」、「蜜桃荔香優格」3款清新果香新品。
鶴茶樓：「A+B」任搭兩大杯89元！3月手搖飲料優惠
鶴茶樓表示，即日起至3月31日，爽喝「A+B」大杯任搭兩杯組合價89元！
◾️A區：塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶。
◾️B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶。
提醒大家，限來店購買／電話自取；不適用外送、外送平台、線上點；優惠不併用；優惠不適用另加料加價；無參加優惠門市：台中誠品480、信義夢廣場店。
資料來源：CoCo都可、珍煮丹、先喝道、迷客夏、得正、UG Tea、鶴茶樓、發發
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CoCo都可表示，3月買一送一、2杯99元手搖飲料優惠一覽：
◾️買一送一！即日起至4月21日，foodpanda爽喝買一送一！粉角奶茶(L)、紅柚香檸美式(L)、28茉粉角輕乳茶(L)，半價外送優惠免出門。
提醒大家，實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利；活動限同品項，僅在foodpanda平台，且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與本活動；供應狀況請以foodpanda app門市點餐頁面為主。
◾️2杯99元常態優惠！CoCo都可還3月常態優惠「任選2杯99元」爽喝珍奶！即日起，葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶「任選2杯99元」自由配好划算。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
珍煮丹：「買一送一」新店開幕優惠！三重人喝起來
珍煮丹表示，三重中正北店3月20日即將開幕，「買一送一」連續3天手搖飲料優惠開喝：3月20日黑糖珍珠鮮奶、3月21日黑糖檸檬冬瓜、3月22日煮母奶茶。
買一送一優惠券開領！點擊連結，輸入電話號碼領取、至LINE官方帳號會員中心即可查看／使用（非煮丹會員需綁定註冊），至門市點擊券面上的「使用」，再請店員點擊「繼續」，即完成使用。
提醒大家，此優惠券僅限珍煮丹三重中正北店使用；依照門市營業時間兌換；買一送一限指定同品項L杯，相同甜度及冰塊；一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；每日數量有限售完為止；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
珍煮丹三重中正北店 門市資訊
地址：新北市三重區中正北路53號
時間：10:00–21:00
電話：0919-623-651
先喝道表示，3月與客家電視台年度大戲 《都市開基祖》 聯名，推出兩款青梅系列新品，「青梅四季春」嚴選清香四季春茶加入酸甜青梅；還將青梅做成特製香甜麻粿，鹹香收尾。
3月18日先喝道開賣新品，首日限定全台門市「青梅四季春買一送一」手搖飲料優惠。
迷客夏：新品現折10元！2杯99元「焦糖茶沙龍」手搖飲料優惠
迷客夏新品三大優惠搶先看：
◾️即日起至3月19日：一般門市現場購買「焦糖雲朵拿鐵」優惠價65元（原價75元），相當於現折10元。
◾️即日起至3月31日：一般門市現場購買「焦糖茶沙龍」系列飲品，單杯享聯名限定價59元可加購花磚「原味可麗露」乙顆。
◾️3月20日至3月26日：一般門市現場購買焦糖脆奇紅茶加鹽味焦糖伯爵拿鐵或焦糖雲朵拿鐵2選1，享限定品項「1+1優惠價99元」。
得正：「現折80元」優惠碼！foodpanda外送喝起來
得正表示，即日起至3月17日，使用foodpanda外送平台，輸入優惠碼「美食棒棒達」，享得正單筆消費滿260元「現折80元」；而且即日起至foodpanda訂購，不限金額加贈「應援紋身貼紙」TEAM TAIWAN（每店限量50份贈完即止）。
提醒大家，僅限美食外送服務（外帶自取／部分門市不適用）；數量有限，換完為止；所有優惠詳情以app及官網結帳頁面顯示為主。
UG Tea表示，歡慶315 UG會員日，官方LINE領券，會員憑券開喝三窨十五茉、UG奶茶「第二杯0元」！
UU生日派對組「哈瓜奶茶買一送一＋超萌UU限量吊飾」、UU生日蛋糕組「哈瓜雲頂＋UU吊飾」，門市臨櫃 / 線上點餐皆開放購買。
發發：8折手搖飲料優惠！今最後一天
療癒系優格手搖飲料發發表示，今3月15日最後一天，到店或使用你訂線上點餐，訂單滿300元可享「8折優惠」。
3月人氣「焦糖海鹽優格」回歸，加碼開喝「焦糖海鹽鮮奶茶」中杯65元、大杯80元；年度菜單改版，推出「梅子芭樂優格」、「蜜桃百香優格」、「蜜桃荔香優格」3款清新果香新品。
鶴茶樓：「A+B」任搭兩大杯89元！3月手搖飲料優惠
鶴茶樓表示，即日起至3月31日，爽喝「A+B」大杯任搭兩杯組合價89元！
◾️A區：塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶。
◾️B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶。
提醒大家，限來店購買／電話自取；不適用外送、外送平台、線上點；優惠不併用；優惠不適用另加料加價；無參加優惠門市：台中誠品480、信義夢廣場店。
資料來源：CoCo都可、珍煮丹、先喝道、迷客夏、得正、UG Tea、鶴茶樓、發發