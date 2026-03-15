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年底九合一大選逐漸升溫，全台人口最多的新北市被視為關鍵戰區，《美麗島電子報》近日指出，民進黨立委蘇巧慧的支持度持續攀升，在「三腳督」競逐的情況下已具備勝出機會；若進入一對一對決，她也能明顯領先民眾黨主席黃國昌，僅略微落後國民黨前北市副市長李四川。對此，該報董事長吳子嘉分析，李四川民調近期被追近，正因黨主席鄭麗文是票房毒藥，更預言「4月民調就會死亡交叉」。吳子嘉指出，李四川近期並未爆出重大負面事件，前2個月民調仍保持領先，中間過年期間也未發生什麼大事，孰料3月才過短短2週，就快被蘇巧慧追上，雙方差距迅速縮小。他認為，關鍵因素在於鄭麗文對軍購議題的態度引發爭議，使部分選民對國民黨產生不利觀感，進而連帶影響李四川的選情。吳子嘉更直言，如果李四川無法切割相關爭議、抵擋鄭麗文親共所帶來的外溢效應，化解外界對藍營立場的疑慮，他大膽預言「4月民調就會死亡交叉」，也就是被蘇巧慧反超。吳子嘉續指，鄭麗文近期的一些言論與立場，包括不斷宣稱「見習近平是大利多」，已成為藍營在2026選戰中的「票房毒藥」。此外，吳子嘉提到，國會近期重新啟動軍購預算審議，某種程度代表部分藍營立委開始與相關爭議保持距離，並形容鄭麗文是成事不足、敗事有餘，會禍害萬年的人物。他認為，若軍購議題持續發酵，恐進一步影響北台灣多個選區的選情，而新北市這場指標戰役，也將成為觀察藍綠白三方勢力消長的重要風向球。