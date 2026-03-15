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▲主辦單位推出「ONCE CITY MAP」，結合快閃店、捷運主題車廂、天空塔點燈與城市舞蹈挑戰，讓整座台北化身TWICE粉絲城市。（圖／Live Nation Taiwan）

韓國女子天團 TWICE 即將於3月20日至22日，一連三天於台北大巨蛋開唱。為了迎接廣大粉絲（ONCE）齊聚台北，台北市政府今日（15）正式公開「ONCE CITY MAP」城市應援地圖，台北市長蔣萬安在社群平台宣布多項期間限定驚喜。此次由北市府與主辦單位聯手打造八大官方應援活動，包含九首神曲打卡點、台北捷運以及貓空纜車主題車廂等八大官方應援，其中TWICE全員更首度替台北捷運進站閘門逼卡聲獻聲錄音，演唱會三天期間，台北市政府也串聯台北天空塔，推出三天限定應援點燈，就是要讓TWICE的粉絲們感受到滿滿誠意。台北市政府推出系列應援，其中最大亮點即是TWICE 全體成員首度為台北捷運錄製專屬進站閘門音。演唱會三天期間，粉絲只要在國父紀念館捷運站刷卡進站時，將能聽到成員親自錄製的應援音效，在特定的時間，還將在捷運站內播放限定歌曲迎接粉絲。此外，自3月16日起至4月15日，台北捷運與貓空纜車將同步推出「TWICE 主題應援車廂」，就是要讓粉絲們沉浸式體驗台北。此次觀傳局特別規劃「九大打卡點」，將 TWICE 九首經典神曲化為巨型地標，分散設置於台北各大知名觀光景點，包含台北市府前廣場、西門町、大稻埕碼頭等九大地標。為擴大城市行銷，北市府更將於16日啟動「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，粉絲只需在任一打卡點拍攝舞蹈短影音並上傳社群平台，就有機會獲得「台北—首爾來回機票」、星級飯店住宿券及演唱會限定神秘應援禮。除了捷運站點與觀光景點外，台北市府此次更首度串聯城市地標「台北天空塔」，將於演唱會三天的夜晚，推出專屬應援點燈，與大巨蛋場館周邊佈置相呼應，透過台北全方位限定城市應援，不僅帶給粉絲完美的觀演體驗，更能藉此吸引國內外觀光人潮走入台北，帶動在地消費動能。