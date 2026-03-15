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台中市財政體質驚傳「降級」！行政院主計總處公布 115 年度最新財力級次，台中市正式由第二級調降至第三級。市議員陳俞融今(15)日抨擊，這項評比讓盧市府「財政穩健」的假象現形，更直接衝擊總經費逾 400 億元的捷運藍線延伸太平段。陳俞融質疑，市府平日沉溺於「煙火式」活動與形象包裝，如今補助比率恐遭下修，導致重大建設被迫「回頭補課」，恐將拖垮屯區交通發展。陳俞融揭露，根據鐵道局最新函文，台中市115年度財力級次已調降為第三級。這意味著未來重大建設的中央補助比率將隨之下修，地方自籌款負擔隨之增加。鐵道局在審查「藍線延伸太平可行性研究」時，已明確要求市府須依最新級次修正財務報告內容，此舉將迫使總工程經費高達 403.14 億元的建設計畫重啟財務評估。陳俞融說，中央已提醒地方政府在「財政收支劃分法」修正後資源有限，補助審核將更趨嚴謹。她批評，市府過去不斷誇口財政好轉，如今卻在評比中跌落，導致總經費超過400億元的重大建設被迫停下腳步進行財務補正。若市府無法提出精準的財政規劃，這條連結屯區的捷運大動脈，恐因自籌經費缺口而陷入停擺或延宕。她質疑，市府對於攸關市民通勤權益的財務補正作業顯得被動。雖然市府在書面回覆中宣稱將「儘速完成報告書修正」，但對於具體的提報時程卻含糊其詞，缺乏具體承諾。陳俞融呼籲市長盧秀燕，既然平時自認財源充裕到可以舉辦各類大型節慶、甚至不願普發現金還稅於民，就請展現應有的財政執行力，補足級次調降後的經費缺口。並強調，市民的耐心有限，台中市的財政級次絕不能成為建設落後的藉口，市府必須將花在包裝形象的預算回歸重大建設，確保藍線與延伸線無縫接軌，別讓市民的捷運夢成為大內宣下的犧牲品。