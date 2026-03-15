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近日大肚山火燒山意外頻傳，再度引發各界對於山林保育與環境永續的熱議。為喚起大眾對植樹護林的重視，台中市海線文化關懷協會今(15)日上午於清水運動場舉辦2026「森呼吸．植樹低碳愛地球」贈苗活動。現場準備的4,600棵樹苗，在民眾熱烈響應下，不到15分鐘便被領取一空，展現海線居民對環境綠化的積極行動力。今年活動邁入第10個年頭，主辦單位展現十足誠意，精選山櫻花、桂花、水黃皮、杜鵑、白千層、黃槿、福木、瓊崖海棠、紫花木及羅漢松等十種兼具景觀與生態功能的樹苗。市議員楊典忠邀請民進黨台中市長候選人何欣純、立法院黨團總召蔡其昌共同參與。現場更安排植樹專家進行教學，由何欣純、蔡其昌與楊典忠親自示範盆栽種植步驟，將綠色希望傳遞給市民。許多家長帶著孩子前來，表示家中庭院已種下多棵歷年領取的樹苗，見證了協會十年的綠化成果。何欣純表示，種樹是最好的環境教育，不僅能美化環境，更能吸收二氧化碳、緩解城市熱島效應。她指出，這項行動正呼應總統賴清德推動的「微森林、都市林」計畫，未來若當選市長，將深化中央與地方合作，讓綠化融入市民生活，打造欣欣向榮的台中。立委蔡其昌則肯定楊典忠議員與協會十年如一日的毅力。他強調，守護環境需要實質行動，如推動台電中火「煤改氣」改善空污，以及爭取捷運橘線延伸清水等建設。他呼籲市民支持「會做事的人」，共同提升海線生活品質。市議員楊典忠表示，海線守護播下生生不息的綠色種子，贈苗活動從最初的幾百棵規模，成長至今年的4,600棵，反映出海線居民對環保意識的提升。面對海線地區工廠林立與境外污染壓力，推動綠化更顯迫切。楊典忠說，「森呼吸」活動邁入下一個十年後，能持續號召更多人加入植樹行列。「一棵樹苗雖小，但細心呵護後終能成為守護環境的大樹。」希望透過實際行動，為下一代留下更健康、更美好的綠意台中。