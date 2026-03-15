有一位韓國YouTuber「挖系桑米西」，在Threads上分享，自己在台灣生活最驚訝、又羨慕的事情，是台灣人不會在路上吐痰，讓他覺得好神奇，因為韓國人在路上吐痰的人很多，冬天的痰還會結冰，導致路人滑倒，許多人紛紛表示贊同，「我過年去釜山玩，一位婦女直接吐痰，我嚇了一跳」、「剛來韓國的時候，也是被吐痰嚇到，完全沒想到」，不過也有人認為，「其實台灣人有，但越來越少見了」、「其實吐痰的人還是有，但都是年紀大的人居多」。
韓國隨地吐痰的人超多 不分男女老少都會
「挖系桑米西」在Threads發文表示，他在台灣生活的時候，最驚訝、最覺得神奇又羨慕的一點，是台灣人不會在路上吐痰，「不分男女老少、學生還是大人，連等紅綠燈的時候也不會吐痰，都很從容自在的樣子，真的讓我覺得好羨慕、好神奇」，他透露，如果到韓國旅遊，就會發現在路上吐痰的人真的超級多，「冬天的時候這些痰甚至會結冰，還有人會踩到然後滑倒，總之真的這一點真的很羨慕台灣。」
許多過來人看到貼文，也紛紛表示認同，「我過年去釜山玩，走完釜山塔到山坡下休息時，一位婦女直接吐痰，我嚇了一跳，我現在在新北，我真的沒看過會在路邊吐痰」、「剛來韓國的時候，也是被吐痰嚇到，完全沒想到」、「韓國男生吐痰真的有點可怕，都還沒有跟他有超過一指的距離，就可以自然的吐痰，也沒有要在乎是不是會吐在別人身上」、「真的覺得他們這樣隨地吐痰超噁，從外面回飯店的鞋子不能在房間踏出第二步、回國後馬上把行李箱的輪子洗乾淨！不然真的不知道這輪子跟鞋子沾過多少痰」。
台灣疫情後少見 亂吐痰恐被罰6000元
也有人指出，台灣在新冠肺炎疫情後，吐痰的情況變少了，「Covid-19之後，真的有少很多很多，因為政府為了防疫，那時有制定一些罰則，所以吐痰這樣噁心的行為，真的有被抑制住」。不過有台灣人表示，在台灣還是能看到有人吐痰，「其實台灣人有，但越來越少見了」、「是不會隨地吐痰，但有些人會直接吐在垃圾桶內，小便池或洗手台上，所以垃圾桶內不要用手直接翻動或觸摸洗手台，不然你會後悔！」「台灣就算看到吐痰的人也會跑去對準水溝蓋的洞」。
根據環境部環境管理署指出，隨地吐痰，可能會最高被罰款6000元，依照《廢棄物清理法》第27條第1款規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、菸蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物行為，並依該法第50條規定，有第27條各款情形之一者，處1200元以上，6000元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。
Threads、環境部環境管理署
我是廣告 請繼續往下閱讀
「挖系桑米西」在Threads發文表示，他在台灣生活的時候，最驚訝、最覺得神奇又羨慕的一點，是台灣人不會在路上吐痰，「不分男女老少、學生還是大人，連等紅綠燈的時候也不會吐痰，都很從容自在的樣子，真的讓我覺得好羨慕、好神奇」，他透露，如果到韓國旅遊，就會發現在路上吐痰的人真的超級多，「冬天的時候這些痰甚至會結冰，還有人會踩到然後滑倒，總之真的這一點真的很羨慕台灣。」
許多過來人看到貼文，也紛紛表示認同，「我過年去釜山玩，走完釜山塔到山坡下休息時，一位婦女直接吐痰，我嚇了一跳，我現在在新北，我真的沒看過會在路邊吐痰」、「剛來韓國的時候，也是被吐痰嚇到，完全沒想到」、「韓國男生吐痰真的有點可怕，都還沒有跟他有超過一指的距離，就可以自然的吐痰，也沒有要在乎是不是會吐在別人身上」、「真的覺得他們這樣隨地吐痰超噁，從外面回飯店的鞋子不能在房間踏出第二步、回國後馬上把行李箱的輪子洗乾淨！不然真的不知道這輪子跟鞋子沾過多少痰」。
也有人指出，台灣在新冠肺炎疫情後，吐痰的情況變少了，「Covid-19之後，真的有少很多很多，因為政府為了防疫，那時有制定一些罰則，所以吐痰這樣噁心的行為，真的有被抑制住」。不過有台灣人表示，在台灣還是能看到有人吐痰，「其實台灣人有，但越來越少見了」、「是不會隨地吐痰，但有些人會直接吐在垃圾桶內，小便池或洗手台上，所以垃圾桶內不要用手直接翻動或觸摸洗手台，不然你會後悔！」「台灣就算看到吐痰的人也會跑去對準水溝蓋的洞」。
根據環境部環境管理署指出，隨地吐痰，可能會最高被罰款6000元，依照《廢棄物清理法》第27條第1款規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、菸蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物行為，並依該法第50條規定，有第27條各款情形之一者，處1200元以上，6000元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。
Threads、環境部環境管理署