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民眾黨前主席柯文哲深陷京華城案爭議，一審宣判日期3月26日即將到來，由於其長子在東京大學博士班的畢業典禮安排在3月24日，柯文哲的律師團已向北院聲請暫時解除出境限制，希望能讓他赴日參加典禮，引發外界關注。與此同時，柯文哲自爆「橘子」許芷瑜之所以逃亡日本，正是因雙方吵架不爽，他更直呼：「是我也不敢回來！」柯文哲近日接受網路節目《錢子梅政經》專訪，當被資深媒體人錢怡君問及橘子的去向，他急回：「我們現在哪裡敢聯絡！」並透露許芷瑜當時是在與自己發生爭執後不滿，便決定前往日本念書。柯文哲進一步說明，案件爆發後，許芷瑜看到相關人士的處境，可能更不敢返台。他提到另一名人物李文宗的情況，不禁感嘆對方的遭遇太過冤枉，沒做什麼事也被關了11個月，更直呼：「要是我看到李文宗那個下場，我也不敢回來！」此外，柯文哲指出，當時部分媒體以「地下黨主席」、「掌櫃」等稱呼形容許芷瑜，這樣的標籤化描述恐讓她更加擔心相關司法風險。談到此處，柯文哲直言：「如果是我也不會那麼白癡，回去給你們關做什麼？」並表示如果自己處在同樣處境，也會先觀望一審判決再決定是否返台。