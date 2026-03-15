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▲艾德葛納（右）在《穿著Prada的惡魔》演出「安迪」的廚師男友「奈特」。（圖／穿著Prada的惡魔劇照）

▲艾德葛納從青春校園電影起家，代表作除了《穿著Prada的惡魔》，還有影集《我家也有大明星》。（圖／美聯社）

全球影迷翹首以盼的續集電影《穿著Prada的惡魔2》台灣將在4月29日搶先美國上映，這部相隔20年的續作，找回老班底「梅姨」梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗及史丹利圖奇回歸演出，不過在首集飾演安海瑟薇男友的艾德葛納（Adrian Grenier）被排除在外，本人無奈道出心聲，艾德葛納在《穿著Prada的惡魔》演出女主角「安迪」（安海瑟薇 飾）的廚師男友「奈特」，對於續集沒有回歸，艾德接受美媒《Page Six》專訪時表示：首集中，安迪選擇「米蘭達」（梅莉史翠普 飾）給她的升遷機會，而冷落另一半，奈特對女友發脾氣、分手的橋段，事後被部分影迷貼上「不求上進」、「不成熟」且「自私」的標籤，因此艾德葛納說：艾德葛納也轉念思考，據了解，《穿著Prada的惡魔2》中，依然會有男演員飾演安迪的新對象，已經確定不是第一集艾德葛納扮演的奈特。現年49歲的艾德葛納於1990年代後期出道，早期最知名的作品是1999年的校園浪漫喜劇《惡女向前衝》，這部電影讓他迅速成為當時的青少年偶像。隨後在2004年，他迎來職業生涯最具代表性的轉折點、在HBO熱門影集《我家也有大明星》中飾演主角文森錢斯，該劇不僅連播八季，更讓「文森」一角成為流行文化的經典符號，並於2015年推出同名電影版。除了影集成就，艾德葛納最令大眾印象深刻的銀幕形象，即為2006年的電影《穿著Prada的惡魔》，近年，艾德逐漸將重心轉向幕後與紀錄片製作，並致力於環保公益事業，2021年他回歸小螢幕主演Netflix 驚悚影集《致命點擊》，展現出不同於以往偶像氣息、更為深邃成熟的演技實力。《穿著Prada的惡魔2》聚焦《伸展台》雜誌總編輯米蘭達在紙本媒體式微之際，努力在逐漸凋零的產業中尋找立足之地，此時，她必須正面迎戰已經成為奢侈品集團高階主管的昔日助理艾蜜莉，因為她手中掌握著米蘭達迫切需要的廣告預算。