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面對台中市65歲以上長者突破49萬人、占比高達17.4%的高齡化挑戰，國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔今(15)日出席「台中市樂活銀髮族交流協會」大會，針對高齡照護需求提出「銀髮五大福利政策」；將推動假牙補助最高5萬元、敬老愛心卡點數全年不歸零，並首創補助在宅老化遠距救援設備每人每月1200元，由政府帶頭減輕青壯世代的扶養負擔，打造全台首屈一指的樂齡城市。楊瓊瓔指出，針對基層反映最熱烈的「敬老愛心卡」，她主張打破現行每月1000點「當月不完即歸零」的限制。她承諾未來將點數效期延長為一年，讓長輩使用更彈性；同時規劃每月500點可用於農會或在地商圈消費，在鼓勵長者外出活動的同時，也帶動地方經濟。在健康醫療方面，楊瓊瓔提出「假牙補助全面升級」，最高補助額度提升至5萬元，解決長輩因經濟考量而犧牲咀嚼功能的痛點。此外，針對令長者聞之色變的「皮蛇」（帶狀疱疹），她承諾未來將提供第二劑疫苗免費接種，降低發病後的長期神經痛風險，強化高齡免疫防護網。為落實在地老化，楊瓊瓔計畫增加社區共餐據點並優化餐食品質，讓長輩走出家門與人交流。針對居家安全，她更提出「遠距通報救援設備補助」，計畫利用民間成熟的保全系統，凡符合資格的長者，每人每月補助1200元，建立24小時即時援救機制，確保長輩在家也能安全無虞。楊瓊瓔表示，過去她在國會已有豐富的中央政見推動經驗，未來若有機會擔任市長，將把這套成功模式帶進台中市政府。她感性地說，「長輩安心，家庭才能放心」，未來將透過這五大福利，減輕青壯世代的負擔，將台中打造為全台最友善長者的幸福樂齡城市。