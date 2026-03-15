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新北市牙醫公會今（15）日舉行會員大會，民進黨南投縣長參選人温世政也正式卸任公會理事長，其受訪時表示，新北不缺自己一個牙醫，但南投真的缺一個温世政，真的很希望能夠為南投盡一點心力，事實上今天就是自己的畢業典禮，理事長交接後，明天就會下去全力的參選南投縣長，也提及明天南投縣府就要開名間焚化爐第二次的環評會議，將會是南投非常重要的議題。新北市牙醫公會今日舉行會員大會，除温世政正式卸任公會理事長外，新北市長參選人蘇巧慧也到場。温世政受訪時坦言，自己的選情比較艱困一點，大家都知道，南投一向是民進黨的艱困選區，就連蘇巧慧都問道「一個政治素人，這樣投入這個南投的選舉，會不會後悔？」自己則回應表示不會後悔，很高興能夠為南投鄉親服務，「事實上越走越覺得，南投鄉親需要我回去」。温世政說，自己也跟蘇巧慧報告，新北不缺自己一個牙醫，但南投真的缺一個温世政，真的很希望能夠為南投盡一點心力，事實上今天就是自己的畢業典禮，理事長交接後，明天就會下去全力的參選南投縣長。温世政提到，第一個問題就是明天南投縣府就要開名間焚化爐第二次的環評會議，這將是南投非常重要的議題，也是自己下去後第一個就要去解決的問題，就是南投的垃圾問題，「請各位給我機會，讓我可以來為南投來打拚」。