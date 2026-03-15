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美國總統川普（Donald Trump）將於3月31日展開訪中行程，與中共領導人習近平會面，引發全球高度關注。路透13日報導指出，川普預計在「川習會」結束後，宣布一項140億美元的對台軍售；另還有60億美元的「不對稱」防禦能力也在等待批准，兩者相加總額高達200億美元。對此，台中市長盧秀燕表示，任何有助於中華民國安全與發展，我們都應該重視且歡迎。盧秀燕14日在紐約接受媒體提問時表示，美國長期以來是中華民國最重要的盟友與戰略夥伴，對於美方在國防與安全層面提供的多項協助，台灣應該表示感謝，並且予以重視。她續指，台美關係並非近年才建立，而是已持續近80年，不僅在經貿、文化、教育等領域密切往來，在安全與戰略合作方面更具有重要意義。對於近期外界關注，川普可能在「川習會」後宣布新的對台軍售案，盧秀燕則回應：「I don't know」，因為相關決策是在美國政府內部討論，她不在場也不了解。不過，盧秀燕強調，只要台美保持緊密聯繫與交流，就能掌握相關訊息。盧秀燕進一步指出，台灣在國防與安全議題上的立場，應該從自身利益出發，凡是有助於國家安全與發展的措施，都應該被重視與歡迎。她也提到，政府未來面對相關軍售或安全議題時，勢必會依據國家利益作出判斷與因應。最後，盧秀燕更呼籲，人民對國家安全與發展應該要有共識，也要共同關注相關議題。