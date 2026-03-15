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輝達（NVIDIA）宣布，全球頂尖的AI與加速運算大會（GTC）將於16日至19日在美國加州聖荷西舉行。創辦人暨執行長黃仁勳表示，「我們有一款前所未見的晶片，它將會是一個徹底的驚喜」，也提到AI是一塊五層蛋糕，法人點名相關台廠有望持續受惠。GTC來自190多個國家的3萬多名與會者將齊聚一堂，涵蓋開發者、研究人員、企業領袖與AI原生企業，共同探討AI如何成為關鍵基礎設施，推動全新的產業時代。黃仁勳指出，AI是一塊五層蛋糕，GTC將展現AI的各個層面，包括能源、晶片、基礎設施、模型與應用。透過主題演講、演講議程與現場展示，與會者將了解每個層面如何擁有各自的合作夥伴、技術與專業人才生態系，以及這些層面的彼此協作，如何推動史上規模最大的基礎設施擴張之一。法人指出，在AI算力需求快速成長帶動下，台灣供應鏈在多個層級皆扮演關鍵角色。在最底層的能源基礎方面，AI資料中心對電力需求大幅提升，涵蓋資料中心用電、電源設備與儲能系統等領域。相關台廠包括台達電（2308）、光寶科（2301）、華城（1519）與中興電（1513）等，受惠於全球AI資料中心建設與電力基礎設施投資增加。晶片層則涵蓋GPU、AI ASIC與高頻寬記憶體（HBM）等核心運算元件，為AI算力的核心來源。台灣在先進製程與晶片設計領域具備領先優勢，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）與創意（3443）等公司被視為AI晶片供應鏈的重要成員。在基礎設施層方面，AI運算需求帶動伺服器、資料中心建設以及散熱解決方案需求大幅增加。相關台廠包括廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）與雙鴻（3324）等，均在AI伺服器整機或散熱系統領域扮演重要角色。模型層則主要聚焦於AI模型訓練與推理能力，目前仍以美國科技公司為主導，並以輝達（NVIDIA）生態系為核心。相關硬體與算力需求也進一步帶動全球AI基礎設施投資。至於應用層，則涵蓋軟體服務、機器人與自駕車等多元應用場景。台灣相關概念股包括研華（2395）、達明機器人（4585）、所羅門（2359）與凌華（6166）等，隨著AI應用逐步落地，市場關注其長期成長潛力。