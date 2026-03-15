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美國與伊朗的戰爭進入第三周，美軍轟炸伊朗重要石油出口碼頭哈爾克島（Kharg Island），但暫時放過島上石油設施。美國總統川普（Donald Trump）表示，美軍徹底摧毀哈爾克島，「可能為了好玩再多打幾次」。美國總統川普14日接受美媒NBC電訪，直言現在還不願意與伊朗達成終戰協議，「伊朗想達成協議，但我不想，因為條件還不夠好」，但他拒絕透露可能的條件，僅同意伊朗完全放棄核野心會是其中之一。美軍14日上午宣布，對哈爾克島上的90個軍事目標進行精準打擊，但保留石油基礎設施。川普也稱美軍空襲已重創哈爾克島，但對於後續行動，他則透露，「我們可能會再打它幾次，只是好玩（just for fun）。」對於荷姆茲海峽，川普表示，他已經請求受到伊朗暴行影響的國家協助確保荷姆茲海峽的安全，稱已有多個國家成虐協助確保海峽安全，但拒絕透露是那些國家。而伊朗在荷姆茲海峽佈雷的說法，川普稱不清楚德黑蘭是否已在海峽佈雷，但強調美軍將開始在海峽強力掃雷，「我們相信其他受到阻礙、在某些情況下甚至無法獲取石油的國家也會加入我們」。但當被問及美國海軍會否護送油輪通過海峽時，川普僅回答「有可能」。川普也說自己並不擔心油價上漲會影響共和黨期中選舉的選情，「我唯一想做的，就是確保伊朗永遠不能再成為中東的惡霸」，強調戰爭後油價會很快回落，「石油和天然氣儲量非常豐富，但你知道的，現在有點堵塞，很快就會暢通的」。