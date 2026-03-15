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民眾黨主席黃國昌昨日上午與國民黨主席鄭麗文同框，舉行共同政見發表會，今（15）日黃國昌受訪坦言，本來是週五就要舉行，因為跟立院行程衝突所以延到昨天，而昨天對自己來說是很重要的日子，還特別跟同仁說一整天要空出來，「在我生命裡面最重要的人，我必須要陪伴她」，但共同政見發表會不能再延了，就排到昨天早上。黃國昌說，昨天與鄭麗文同框的記者會，本來就是前天要舉行了，後來因為跟立院行程衝突所以延到昨天，而在自己行程上，3月14日對自己來說是一個很重要的日子，現在自己在生命裡面最重要的人，必須要陪伴她。所以昨天本來在自己行程上，還特別跟同仁說，那天整天要空出來。黃國昌表示，不過因為與國民黨共同政見發表的事情，真的不能再延了，會拖到接下來整個具體的時程，所以沒有辦法，還是排到昨天早上舉行。最後黃國昌說，只能跟大家說因為有一些自己的私事，「昨天在我生命中最重要的人最需要我的時候，我必須要在她的身邊」。