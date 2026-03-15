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▲桃園藝文特區排隊名店「牛山牛肉麵燒肉飯」15日中午廚房起火冒出濃煙，店家緊急疏散顧客。消防到場迅速撲滅火勢，無人傷亡。店家事後在社群公告，因火警影響將公休一天。（圖／翻攝Facebook）

桃園藝文特區知名排隊名店「牛山．牛肉麵．燒肉飯」15日中午驚傳火警，廚房突然起火冒出大量濃煙，店內顧客與員工緊急疏散。所幸消防人員迅速到場控制火勢，並未延燒，也無人受傷，至於詳細起火原因仍待進一步調查。桃園市消防局指出，上午11時56分接獲通報，桃園區寶慶路一棟5層樓RC建築物發生火警。消防人員趕抵現場後，發現起火點位於1樓「牛山．牛肉麵．燒肉飯」店內後方廚房，現場燃燒廚具與部分食材。消防局隨即派出15名消防人員、6輛消防車及1輛救護車到場救援，而現場人員也已先行疏散。消防人員於12時02分抵達現場，並在12時04分控制火勢、12時06分撲滅火勢，整起事故無人受困或受傷。此外，突如其來的火警也讓不少準備用餐的顧客受到驚嚇，店家第一時間疏散所有正在用餐與排隊的民眾。目前店家已暫停營業進行善後與安全檢查，後續是否恢復營業仍待店家進一步說明。事實上，「牛山．牛肉麵．燒肉飯」是桃園藝文特區相當知名的餐廳，在Google擁有超過1.2萬則評論，仍維持4.8顆星高評價，以清燉牛肉麵與直火炙燒燒肉飯聞名。店家主打「職人精神」，餐點每日限量供應，且不提供訂位、外帶或外送服務，因此開店前經常可見排隊人潮，是當地相當具代表性的排隊美食。