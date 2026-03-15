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藍營一大母雞的台中市長盧秀燕，在去年堅持不選黨主席後，聲勢漸趨消沈；但在農曆春節過後，政治動作突然間轉為積極，並於11日深夜展開訪美行程，預計走訪5州9個行政區，此舉更被視為是角逐2028年總統的起手式。盧秀燕日前被問及當時未參選黨主席的原因，她也終於鬆口吐露背後的真實理由。盧秀燕今日在紐約與媒體茶敘時，首先表示辜負大家的抬愛，當初未參選黨主席，最主要就是為了「信守承諾」，她強調自己一向做什麼、像什麼，過去擔任省議員、立法委員時，都承諾要把職務做好；如今擔任台中市長，也承諾市民要專心市政，因此選擇將心力放在市政工作上。盧秀燕指出，台中市是台灣第二大城市，人口接近300萬，而且是六都中少數人口持續增加的城市，因此市政工作十分繁重。盧秀燕提到，當初有很多選民期許她能為台中帶來不一樣的發展，所以她有責任信守承諾，將任期做好。針對現任黨主席鄭麗文在兩岸議題的態度，媒體也問及盧秀燕的看法為何？她本人則並未直接評論。對於近期共機擾台次數似乎減少的現象，盧秀燕表示，外界難以確定具體原因，但若情勢趨於緩和是好事。她認為，若各方希望和平相處，就應該釋出善意、廣結善緣，無論在主張或軍事行動上都應保持克制，如此才能夠互利互榮。