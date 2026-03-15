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網紅「館長」陳之漢今（15）日開箱民眾黨主席新北競選總部，受訪時被問及將來是否也找國民黨新北市長參選人李四川上直播，館長表示自己的想法是只要有空，尤其是市長參選人，藍綠白都可以來、都歡迎，「但現在綠的絕對不敢來，沒膽嘛也禁不起拷問」。提到李四川，館長說，國民黨跟自己也是非常友好，尤其是自己非常看好藍白合，未來若他想上直播都是全力幫忙配合，「只要能贏民進黨，什麼我都配合」。至於對李四川的印象，館長表示，對川伯的印象最主要就是在輝達這件事，相信很多台灣人是因為這件事情才認識到他，以前當然在台北就看到蔣萬安，蔣萬安太帥了，川伯就是這次輝達的事情，讓大家覺得說他很有guts，然後綠媒開始噴他說他壞話，大家才開始注意到他。館長說，自己也覺得李四川是一個很好的候選人，那當然最終還是相信藍白間會有一個很公平的比賽，就像黃國昌說的，誰贏那就挺誰，就這麼簡單。媒體追問現在藍白競合關係，是否找黃國昌與李四川一起直播做政策辯論，館長說，這個有機會，要再詢問雙方意見，但也不一定要弄得這麼火藥味，反過來說，如果有一天兩個人PK完了，雙方都融入了之後也可以一起來，這也是一個蠻好的方式，雙方一起來，互挺、互相拉票。