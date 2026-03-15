中央氣象署地震測報中心表示，今（15）日下午4時14分台灣東部海域發生芮氏規模5.4地震，震央在宜蘭縣政府南南東方49.6公里處，深度23.2公里，屬於極淺層地震，對此，公路局表示，公路局東區養護工程分局已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。
今日下午4時14分臺灣東部海域規模5.4地震，宜蘭縣境內南澳最大震度達4級；花蓮縣境內和平最大震度達4級，公路局東區養護工程分局已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。
公路局籲請用路民眾，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播。
氣象署指出，本起地震震度4級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度2級地區為新北市、桃園市、南投縣、台中市、台北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣，震度1級地區為基隆市、台東縣、新竹市、嘉義市、台南市、高雄市。
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公路局籲請用路民眾，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播。
氣象署指出，本起地震震度4級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度2級地區為新北市、桃園市、南投縣、台中市、台北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣，震度1級地區為基隆市、台東縣、新竹市、嘉義市、台南市、高雄市。