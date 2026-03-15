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新婚人夫禾浩辰今（15）日和李國毅一同出席公視台語台《小孩才做選擇》記者會，兩人在劇中飾演一對同志伴侶，被問起私下的感情生活，禾浩辰竟一時忘了登記的日子，透過鏡頭向老婆求饒，模樣相當可愛。在劇中兩人還有裸睡環節，李國毅笑說本來劇本沒寫，完全是因為感覺來了。禾浩辰透露和吳品潔已經在今年1月30日登記結婚，他表示是長輩特別請人算的好日子，但他受訪時一時忘記日期，現場緊張到額頭爆汗，李國毅趕快幫忙解圍，「我們現在看到彼此都還會有點害羞，他可能還有點無法反應。」禾浩辰也趕緊透過訪問向老婆道歉求饒，表示絕對不會再忘。李國毅結婚多年，但至今仍未辦婚禮，他表示自己生性低調，也怕麻煩，很感謝家人尊重他們的決定。此次和禾浩辰飾演一對情侶，被問到另一半得知自己要演同性愛情的反應，李國毅表示，「重點不是他喜歡誰，這個角色是個人就會有掙扎、會有愛，角色深度和故事性都很夠，對我們專業的另一半都不是問題！」李國毅也大方稱讚禾浩辰很自然可愛，「各種逗弄、調戲、觸摸，他都會臉紅。」禾浩辰害羞點頭，還笑說自己有時候會「反守為攻」，他透露，「這輩子沒想過跨年時候和另一個男生裸睡。」兩人也透露「裸睡」並非劇本上的設定，李國毅笑言是「感覺來了」。禾浩辰表示兩人在角色設定上曾討論過：「我們都喜歡彼此的肉體，喜歡黏在一起的感覺，所以戲裡大家可以期待一下。」