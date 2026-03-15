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▲屏東縣特定工廠協會理事長黃智秀，赴澎湖防衛指揮部敬軍慰問，由指揮官陳俊源代表受贈。（圖／記者莊全成攝，2026.03.15）

▲里港文富食品董事長趙壽全，赴澎湖防衛指揮部敬軍慰問。（圖／記者莊全成攝，2026.03.15）

▲企業界跨海敬軍送暖，為駐守澎湖的國軍官兵加油打氣，凝聚全民支持國防力量。（圖／記者莊全成攝，2026.03.15）

為感念澎湖離島官兵戍守前線、守護國家安全的辛勞，屏東企業界特別組成敬軍團前往澎湖防衛指揮部慰問國軍官兵。屏東縣特定工廠協會理事長黃智秀、里港文富食品董事長趙壽全及聖陽營造黃涓寧等人，今（15）日在行政院南部聯合服務中心執行長許乃文與敬軍顧問陪同下，前往陸軍澎湖防衛指揮部進行敬軍慰問，向長年守護澎湖地區安全的國軍官兵表達誠摯敬意與感謝。屏東縣特定工廠協會理事長黃智秀也指出，穩固的國防力量是社會安定與產業發展的重要基石。企業在追求經濟發展的同時，也應積極回饋社會、支持國防建設。此次跨海慰問，不僅代表企業界對國軍官兵的敬意，也希望藉此凝聚全民支持國防的共識，讓更多人看見官兵守護國家的努力與付出。趙壽全董事長表示，國軍是守護國家安全與社會安定的重要力量，尤其離島官兵長期堅守崗位、肩負防衛重任，付出與辛勞令人敬佩。企業界希望以實際行動支持國防，透過敬軍活動為基層官兵加油打氣，也期盼成為國軍最堅強的後盾，讓官兵能無後顧之憂投入戰備與訓練，共同守護國家與家園。陸軍澎防部中將指揮官陳俊源對敬軍團遠道而來表達歡迎與感謝。他表示，來自企業界與社會各界的關懷與支持，是官兵堅守崗位的重要精神力量。未來澎防部官兵將持續精進戰備整備與訓練，以堅實戰力守護國家安全與地方安定，不負國人期待。