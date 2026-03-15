我是廣告 請繼續往下閱讀

杜拜巧克力Q餅包科學麵挨罵！業者親曝原因道歉了

▲桃園夏卡爾烘焙坊也跟上潮流推出杜拜巧克力Q餅，但內餡卻將原本的卡達伊夫麵絲改成台灣常見的「王子麵」。（圖／夏卡爾烘焙坊）

▲杜拜巧克力Q餅常見的內餡為濃郁的開心果醬與炒至酥脆的卡達伊夫麵絲。（圖／翻攝自Gombom YouTube）

杜拜巧克力Q餅近期因為韓星推廣而爆紅，台灣許多甜點店、烘焙坊也急忙推出相關商品搶攻商機。不過桃園一間烘焙坊販售的杜拜巧克力Q餅，內餡竟包入「王子麵」，讓顧客忍不住上網抱怨，也引發大批民眾抱持質疑，對此，當事店家也也發出聲明道歉，表示將開放退款。在韓國爆紅的杜拜巧克力Q餅，是由曾任海軍航空副士官的糕點師金娜拉，結合自創Q餅與杜拜巧克力研發的產品。其內餡為濃郁的開心果醬與炒至酥脆的卡達伊夫麵絲，外皮則是Q彈的巧克力口味棉花糖皮，創新的口感成為大批韓星的最愛，也讓這款甜點瞬間在全球爆紅。近期有民眾發現，桃園一間烘焙坊也跟上潮流推出杜拜巧克力Q餅，但內餡卻將原本的卡達伊夫麵絲改成台灣常見的「王子麵」，一顆售價99元，比目前市面上動輒140元的價格稍微便宜一些。不過這樣創新的口味，卻有顧客吃了一口後發現異狀，質疑：「裡面包科學麵的能叫做杜拜巧克力嗎？排隊買到這個好生氣欸，不是包什麼脆脆的就可以叫做杜拜巧克力。」對此，當事店家「夏卡爾烘焙坊」也出面回應：「若今天有被影響心情或是不合口味的顧客，可持發票至門市辦理退款。對於今日感到失望的顧客，我們再次深表歉意。」