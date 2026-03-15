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首度由台灣主辦的「2026世界室內拔河錦標賽」今（15）日進入賽事最後一天。中華代表隊在國人與親友的強力助威下，於女子540公斤級與男子640公斤級決賽中雙雙奪冠，為本屆賽事畫下完美句點。其中男子隊連兩日改寫史冊，勇奪隊史首見的重盤量級金牌，展現了台灣拔河運動傲視全球的強大實力。今日備受矚目的女子540公斤級賽事，中華女子拔河隊展現志在必得的氣勢。在決賽中對陣烏克蘭，隊員們發揮平時精實訓練的成果，開賽即以壓倒性力量將繩子拉向我方，順利摘下金牌。中華男子隊本屆表現同樣驚人。繼14日拿下男子600公斤級、680公斤級金牌後，今日在640公斤級決賽再度展現勢如破竹的實力，再添一面金牌。本屆賽事共有來自荷蘭、日本、韓國、美國、英格蘭等 14 個國家及地區、超過 1000 名隊職員來台共襄盛舉。為讓外國選手留下深刻印象，本次獎牌與獎座均採用特殊的「台灣形狀」設計。獎座更是選用琉璃材質打造立體造型，希望各國隊伍在帶回獎牌的同時，能永遠記得在台灣參賽的美好回憶，也藉由體育賽事讓台灣在國際舞台上被更多人看見。