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中東戰火持續升溫，全球能源與糧食供應鏈面臨新一輪壓力，馬來西亞政府正緊急部署多項應對措施，一方面透過國家石油公司與民間能源企業尋找新的石油供應來源，同時增加燃油儲備並擴大補貼，以確保國內能源與糧食供應不受衝擊。官員強調，目前國內燃油與糧食庫存仍屬穩定，但若中東局勢長期動盪，能源價格波動與財政補貼壓力恐將持續加劇。馬來西亞財政部第二部長阿米爾韓沙在總理安華主持的內閣特別會議後表示，國內燃油供應目前可支撐到5月，政府正同步增加額外石油儲備，並由國油與其他石油公司持續補進新來源，盼把供應安全再往後拉長。他也強調，馬來西亞本身具備穩定的天然氣開採能力，並擁有煉油與儲存設施，短期內整體燃料系統仍可維持正常運作。不過，供應撐得住，不代表價格壓力不存在。隨著中東緊張情勢推升能源市場不安，馬來西亞政府每月汽油補貼已從原本約7億令吉（約新台幣51.1億元），暴增至20億令吉（約新台幣146億元），柴油補貼也升至12億令吉（約新台幣87.6億元），兩者合計每月高達32億令吉（約新台幣233.6億元）。阿米爾韓沙坦言，政府確實受到全球油價上漲影響，但安華政府將持續吸收部分衝擊，維持民眾可承受的零售價格。阿米爾韓沙並把這波「扛價」能力，歸因於團結政府過去3年推動的財政整頓與改革。他指出，馬來西亞目前仍有足夠財政空間承擔更高補貼成本；從官方最新說法來看，政府仍維持2026年經濟成長約4%至4.5%的目標，顯示布城判斷，現階段風險雖高，但還不至於撼動整體經濟基本盤。在糧食方面，農業及糧食安全部長沙布（Mohamad Sabu）表示，馬來西亞整體糧食供應目前仍屬穩定，庫存至少可撐到今年年中，其中稻米供應更可維持到9月，民眾無須恐慌搶購。他也補充，馬來西亞多數糧食進口並不經過荷莫茲海峽，而是來自印度、巴基斯坦、巴西、阿根廷、紐西蘭、澳洲與東協國家，意味中東航道風險對糧食進口的直接衝擊相對有限。即便如此，農業部仍決定先做預防部署。沙布透露，部門已鼓勵住在有地住宅的官員自行栽種辣椒、茄子、韭菜等生長期較短的作物，盼以小規模家庭種植方式，替國內供應鏈增加一層緩衝。這項做法雖然難以改變整體糧食結構，卻反映政府對危機可能拉長並未掉以輕心。另一個正在評估的節流方向，則是公共部門居家辦公。政府發言人法米（Fahmi Fadzil）表示，安華已要求政府首席秘書與公共服務局總監檢視公務體系推動居家辦公的可行性，相關討論結果預計在3月17日的內閣會議拍板。這項構想，與鄰近國家因能源壓力而擴大彈性上班安排的做法相呼應，馬來西亞正開始把危機應對，從補貼與供應面延伸到行政運作層次。法米也說，安華已指示各部門盡快和所屬產業代表展開交流，盤點企業可能面對的成本壓力與營運挑戰，再把回饋帶回內閣與國家經濟行動理事會討論。換句話說，馬來西亞這次不只是在守油價、穩糧價，更是在替一場可能拖長的外部風暴，提前搭起政策防火牆。目前看來，馬來西亞政府用更高補貼、更多備援油源與更密集的跨部門協調，先把市場恐慌壓下來。只是，若中東衝突持續延燒、荷莫茲海峽風險再升高，補貼帳單恐怕還會繼續膨脹。屆時，布城能否在穩民生與守財政之間維持平衡，才會是真正的硬仗。