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在中東局勢升溫、全球能源供應緊張的背景下，泰國政府近日大力推動節能措施，而這股節能風潮甚至吹進新聞攝影棚。泰國公共電視台（Thai PBS）13日晨間新聞直播時，兩名男主播與一名女主播在鏡頭前脫下西裝外套，只穿長袖襯衫繼續播報新聞，畫面播出後迅速引發關注，也被視為媒體配合政府節能政策的一種象徵行動。根據泰國公共電視台上傳的節目片段，三名主播在新聞開場時說明，近期能源情勢緊張，各界正配合政府政策節約用電，因此他們也決定以實際行動支持節能措施。主播們在鏡頭前脫下西裝後，仍保持專業播報姿態繼續主持節目，並表示這樣的做法既能降低空調使用強度，也能提醒觀眾關注能源問題。相關影片隨後被電視台上傳至社群平台與官方網站，引起不少網民討論。這並非單純的節目效果，而是媒體機構配合政府節能政策的實際措施。泰國公共電視台表示，電視台近期已啟動多項節能方案，包括將辦公室與攝影棚冷氣溫度調高至攝氏26度以上、減少穿著厚重西裝外套、鼓勵員工走樓梯取代搭電梯、減少紙張使用，以及在部分情況下採用線上會議或遠端辦公，以降低整體能源消耗。電視台強調，希望透過自身示範，讓社會更重視能源節約。由於美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，中東局勢持續緊張，能源運輸路線安全受到關注，尤其是全球石油與天然氣運輸的重要通道霍爾木茲海峽，一旦受阻將衝擊亞洲能源供應。泰國能源部因此啟動能源應急機制，密切監控國際油氣價格與供應狀況。泰國能源部長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）日前表示，目前泰國能源儲備約可維持95天，政府正積極與美國、澳洲與南非等國洽談額外液化天然氣（LNG）供應，以確保發電與工業能源需求不受影響。他同時強調，雖然短期內仍能維持供應穩定，但國際市場波動可能推高能源價格，因此政府必須提前採取節能措施，減少能源消耗壓力。為降低用電需求，泰國政府已要求各政府機構與國營單位配合節能政策，包括將冷氣溫度設定在攝氏26至27度、鼓勵公務員改穿短袖上衣或輕便服裝、減少使用電梯並多走樓梯，同時檢討公共建築的照明與用電設備。一些部門也被要求檢視能源使用效率，以確保在能源供應緊張時仍能維持基本運作。若中東衝突持續並導致油價大幅上漲，泰國這類高度依賴能源進口的國家將面臨成本壓力，電力與燃料價格上升可能推高通膨，進一步影響家庭支出與企業營運。泰國政府因此一方面加強能源儲備與進口來源多元化，另一方面透過節能政策降低需求，希望在供應不確定的情況下維持能源安全。在這樣的背景下，泰國公共電視台主播在直播中脫下西裝的畫面，被許多泰國網民視為「最直觀的節能宣傳」。從政府機關到媒體機構，甚至連新聞主播都加入節電行列，也顯示泰國正嘗試透過全民參與的方式應對可能到來的能源壓力。