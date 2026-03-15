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中東衝突升溫持續衝擊全球能源市場，國際油價震盪之際，馬來西亞政府的燃油補貼支出也迅速攀升。大馬政府透露，目前每月燃油補貼已從過去約7億令吉（約新台幣51億元），大幅飆升至32億令吉（約新台幣233億元），顯示國際能源市場動盪正直接加重政府財政負擔。不過，政府仍強調將維持現行補貼制度與零售價格穩定，避免油價波動衝擊民眾生活成本與國內通膨。馬來西亞第二財長阿米爾韓查在內閣會議後向媒體表示，政府目前仍會透過「仁政昌明95補貼機制計畫」（BUDI95），確保符合資格的民眾能持續享有RON95汽油補貼。這項措施是政府近年推動燃油補貼重組政策的一部分，目的在於將補貼更精準地提供給中低收入群體，同時減少補貼被濫用的情況。在現行政策下，政府暫時不會調整汽油與柴油的零售價格，以避免油價上漲引發連鎖物價壓力。阿米爾韓查指出，目前燃油補貼結構中，RON95汽油補貼每月約需20億令吉（約新台幣146億元），而柴油補貼約為12億令吉（約新台幣87.6億元），合計達32億令吉（約新台幣233.6億元）。這一數字相較過去的補貼規模已顯著增加，主要原因在於中東局勢緊張，推高全球能源價格，進而增加政府在維持國內油價穩定方面的財政壓力。若國際油價持續高企，補貼金額仍可能進一步擴大。除了補貼壓力增加，政府也在積極確保能源供應安全。阿米爾韓查表示，在全球油價波動與地緣政治風險升高的情況下，馬來西亞正尋找新的燃油供應來源，以分散能源進口風險。他指出，目前國內汽油庫存仍足以支撐到今年5月，而確保燃料供應穩定是政府當前的首要任務之一。中東衝突導致能源航運安全疑慮升高，尤其是霍爾木茲海峽等重要航道若出現干擾，將直接影響亞洲能源供應。東南亞多數國家高度依賴進口石油與天然氣，因此對油價波動格外敏感。包括泰國、印尼與菲律賓等國近期也都啟動能源監測或應急機制，以評估中東局勢對國內能源市場的衝擊。阿米爾韓查也坦言，雖然目前政府仍有能力承擔燃油補貼成本，但若國際油價持續上升，當局未來可能需要重新檢討補貼策略或採取其他應對措施。過去馬來西亞政府曾多次討論逐步削減普遍性燃油補貼、轉向更具針對性的補貼制度，以減輕國家財政壓力並提高補貼效率。馬來西亞長期以來透過燃油補貼維持相對穩定的油價，然而這項政策也使政府在油價高漲時承擔龐大財政負擔。隨著全球能源市場的不確定性升高，如何在維持民生穩定與控制補貼支出之間取得平衡，將成為馬來西亞政府未來能源與財政政策的重要考驗。