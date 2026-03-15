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效力於土銀的台灣羽球「雙胞胎兄弟檔」李芳任、李芳至，今（15）日在超級300系列瑞士羽球公開賽男雙決賽中表現神勇，以21：18、21：13擊敗世界排名24的丹麥組合倫加德（Daniel Lundgaard）與維斯特加德（Mads Vestergaard），成功問鼎男雙冠軍。這不僅是兩人本季首座世界巡迴賽金牌，也創下台灣男雙在該站賽事的歷史最佳成績。目前世界排名第23的李芳任與李芳至，在本屆瑞士賽展現強大的心理素質。今日決賽首局，兩人雖一度以3：7落後，但隨即穩住陣腳連追3分平手。雙方陷入拉鋸後，雙胞胎率先逼出局點，並以21：18搶下首局。進入第二局，李芳任與李芳至開局火熱，雖然丹麥組合一度發起反擊，但後續連拿5分擴大優勢，就此揚長而去，以21：13兌現冠軍點，順利收下本季第一面賽事金牌。李芳任與李芳至去年表現亮眼，曾在加拿大公開賽奪冠並摘下全運會金牌，但本賽季初表現起伏較大，多項賽事止步首輪。本次瑞士賽兩人重拾競爭力，一路過關斬將，在8強賽先逆轉土銀隊友陳政寬與林秉緯，準決賽更在先輸1局的劣勢下，逆襲丹麥黑馬克里斯丁（Christian Faust Kjær）與克亞爾（Rasmus Kjær）挺進決賽。接續上周林俊易、葉宏蔚與詹又蓁在全英公開賽奪冠的氣勢，李芳任與李芳至再度於歐洲賽場為台灣爭光，這也是他們職業生涯第二座BWF世界巡迴賽男雙冠軍。此外，同樣表現優異的女單選手林湘緹，雖然在準決賽不敵大會第7種子泰國選手革通（Supanida Katethong），止步4強，但也創下個人本季最佳戰績。隨著雙胞胎兄弟檔在瑞士賽封王，台灣羽球選手在國際舞台上的競爭力再度獲得肯定。