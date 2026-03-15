位於台北市精華地段的佛寺「善導寺」，對許多人來說最深刻的印象已經變成搭藍線常聽到的捷運站名稱。不過近期就有民眾分享：「善導寺有納骨塔」，意外讓大批年輕人驚呼：「原來還有這功能！」
善導寺不只是佛寺！老台北人才知道「隱藏服務」
一名民眾日前在Threads發文表示：「善導寺是台灣地價最高的靈骨塔吧，死後住這裡應該很讚，車流吵死人。」貼文曝光後，引來大量網友留言討論。
不少人原本以為善導寺只是佛寺，看到貼文才驚訝表示，「我一直以為這裡只是一間廟，對不起我無知」、「原來它有靈骨塔嗎？在那邊讀了三年書，一直以為是佛光山的寺廟」、「活了30年現在才知道」。
隨後也引出大批老台北人分享，「20萬元是最基本價位，但都客滿、沒位子」、「我阿嬤的骨灰就放在這」、「家族有人骨灰就放這裡，超過40年前去過」、「這幾年已經額滿，進不去了，但清明節的時候真的很方便」、「現在新的只能放牌位了，而且還要等、抽籤才能放」。
善導寺起源曝光！設有納骨塔、供奉佛陀舍利
台北捷運藍線貫通整條忠孝東路，讓市民可以輕鬆往返台北東區、華山文創園區、台北車站等景點。沿著這條路線，有一個站點「善導寺」，或許不少民眾都從地下經過，卻從未踏入過。
善導寺原名「淨土宗台北別院」，座落於台北市忠孝東路一段23號，創建於1929年，為日本淨土宗大本山知恩院派下僧人世良義成與田村智學二師所創建，原名「淨土宗台北開教院」。1945年光復後，台北市政府教育局依法接收，1948年交由李子寬居士接管。
1948年至1954年間，先後聘請大醒、章嘉、南亭、印順諸法師擔任導師。1954年奉核定更名為「財團法人台北市淨土宗善導寺」，1956年後改由住持管理，先後聘請國內僧伽大德八位擔任住持。
其實早年的台北忠孝東路該路段仍屬郊區，但隨著都市規模持續擴張，逐漸成為今日的精華地段。過去善導寺除了舉辦佛教誦經法會之外，於1986年完工的「慈恩大樓」也設有功德堂，是台北市少數具備合法安奉骨灰、牌位功能的歷史寺廟之一。
此外，善導寺內還供奉釋迦牟尼佛舍利。該舍利原為斯里蘭卡瑪悉揚格拉寺（Mahiyangana Rajamaha Viharaya）古佛塔所珍藏，1988年從該寺博物館中請出兩顆舍利贈送本寺供奉。當年5月29日佛陀舍利抵達台灣時，桃園機場曾有上萬人迎奉，本寺於大雄寶殿恭展三天，吸引數萬名信眾虔誠瞻禮。之後舍利奉安於舍利塔內，並於佛教重要節日開放展陳供民眾瞻仰。
資料來源：善導寺官網
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一名民眾日前在Threads發文表示：「善導寺是台灣地價最高的靈骨塔吧，死後住這裡應該很讚，車流吵死人。」貼文曝光後，引來大量網友留言討論。
不少人原本以為善導寺只是佛寺，看到貼文才驚訝表示，「我一直以為這裡只是一間廟，對不起我無知」、「原來它有靈骨塔嗎？在那邊讀了三年書，一直以為是佛光山的寺廟」、「活了30年現在才知道」。
隨後也引出大批老台北人分享，「20萬元是最基本價位，但都客滿、沒位子」、「我阿嬤的骨灰就放在這」、「家族有人骨灰就放這裡，超過40年前去過」、「這幾年已經額滿，進不去了，但清明節的時候真的很方便」、「現在新的只能放牌位了，而且還要等、抽籤才能放」。
善導寺起源曝光！設有納骨塔、供奉佛陀舍利
台北捷運藍線貫通整條忠孝東路，讓市民可以輕鬆往返台北東區、華山文創園區、台北車站等景點。沿著這條路線，有一個站點「善導寺」，或許不少民眾都從地下經過，卻從未踏入過。
善導寺原名「淨土宗台北別院」，座落於台北市忠孝東路一段23號，創建於1929年，為日本淨土宗大本山知恩院派下僧人世良義成與田村智學二師所創建，原名「淨土宗台北開教院」。1945年光復後，台北市政府教育局依法接收，1948年交由李子寬居士接管。
1948年至1954年間，先後聘請大醒、章嘉、南亭、印順諸法師擔任導師。1954年奉核定更名為「財團法人台北市淨土宗善導寺」，1956年後改由住持管理，先後聘請國內僧伽大德八位擔任住持。
其實早年的台北忠孝東路該路段仍屬郊區，但隨著都市規模持續擴張，逐漸成為今日的精華地段。過去善導寺除了舉辦佛教誦經法會之外，於1986年完工的「慈恩大樓」也設有功德堂，是台北市少數具備合法安奉骨灰、牌位功能的歷史寺廟之一。
資料來源：善導寺官網