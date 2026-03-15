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▲詐騙集團假冒「張忠謀贈書」廣告誘騙民眾加入LINE，再引導投資虛假養老院計畫並下載假投資APP。一名北部退休婦人誤信面交投資，最終無法出金，損失高達1200萬元。（圖／刑事警察局）

詐騙手法再出新招！近期詐騙集團在社群平台大量投放「名人贈書」廣告作為誘餌，誘騙民眾加入通訊軟體後，再進一步引導投資虛假開發案，導致被害人蒙受鉅額損失。北部一名退休婦人就因此誤信投資養老院計畫，最終慘賠超過1200萬元。警方指出，北部一名H姓女子先是在Facebook看到「免費贈送張忠謀自傳」的廣告，點擊後有一名LINE暱稱為「C.思琪」的人主動私訊，要求提供收件地址，表示將寄送書籍。不過女子遲遲未收到書，也未再繼續理會。直到去年11月底，「C.思琪」再次透過LINE聯繫，向H女推薦一項「新建養老院投資計畫」，並聲稱報酬穩定。H女認為投資標的看似不錯，便答應參與。對方隨後誘導她下載名為「FLINK」的投資APP，並誆稱投資「保證獲利、穩賺不賠」，要求她依指示面交現金進行投資。H女多次面交款項後，對方佯稱已將資金儲值至APP帳戶，並要求她在指定時間買進、賣出股票。眼見帳面顯示獲利，H女想提領資金時卻發現無法出金，隨後APP被強制關閉，對方也失去聯繫，才驚覺受騙，總損失高達新台幣1200萬餘元。刑事局提醒，張忠謀及台積電官方已多次澄清，從未透過社群平台舉辦任何贈書或投資活動。若看到宣稱「保證獲利」、「面交儲值」或要求下載非官方投資APP等情形，極可能是詐騙手法，民眾務必提高警覺。警方也呼籲，如有疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。民眾也可透過「165打詐儀錶板」查詢可疑網址，或使用AI智能客服協助辨識詐騙風險，以避免落入詐騙陷阱。