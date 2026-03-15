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▲竇驍（左）和何超蓮（右）結婚2年婚變頻傳，近來有網友在澳洲捕獲兩人玩衝浪，互動非常正常。（圖／微博@竇驍）

香港賭王千金何超蓮2023年和男星竇驍結婚，去年因越來越少同框而傳出婚變，但兩人都發文否認，並表示不需用任何形式證明感情穩固與否，才讓傳聞告一段落。不料近日何超蓮分享戴著手術帽的病床照，曝光憔悴病容，讓大家都很擔心，河超蓮表示自己是做了腸胃鏡，還痛苦直呼「不願想起那2公升」，似乎被清腸藥嚇到。何超蓮近日於IG上傳自己戴著手術帽，躺在病床上的照片，只見她不滿的憋起嘴，略顯憔悴的看向鏡頭，並在貼文表示自己做完了腸胃鏡，還被治療前須服用的清腸藥嚇到直呼「不願想起那2公升」，讓大家忍不住笑翻。不過河超蓮雖然躺在病床上，精緻五官依然超扛打，不少粉絲大讚「連生病都好正」，就連香港男神周柏豪都直呼「明明好正」。除此之外，不少人也對清腸藥感同身受，「那不是一般的難喝」、「一想到就想吐」。河超蓮日前傳出跟竇驍婚變，其中「向太」陳嵐的發言，更是引發熱議。據悉，向太日前上傳一段影片，爆料一對富家女與男演員的婚變內幕，她表示該名男演員娶豪門千金的動機明確，是為了藉婚姻達成財務保障，還指出男方曾向女方索要人民幣8000萬元（約新台幣3.4億元）鉅款，雖然向太全程未指名道姓，但依然有不少人聯想到長期傳出婚變的河超蓮夫妻。不過去年11月，有網友在澳洲目擊何超蓮和竇驍，透露兩人穿著衝浪的裝備、光著腳丫，不時地說說笑笑，看起來感情非常好。原PO也寫下：「沒上前打擾，但忍不住拍照，明明人家感情甚好」，讓婚變謠言不攻自破。