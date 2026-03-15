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新北市八里區15日傍晚發現一具浮屍，海巡署人員巡邏時，在淡江大橋下方挖子尾岸邊的泥濘地中發現一具人體遺骸，經通報警方到場處理，確認遺體已嚴重腐爛、幾乎僅剩骨頭，且身上未著衣物，也沒有任何可辨識身分的證件，目前已送往殯儀館，準備透過DNA比對釐清死者身分與死因。事發於15日晚間6時許，海巡署人員在八里區挖子尾安檢所外岸邊執行巡查任務時，在淡江大橋正下方的岸邊泥濘地中發現疑似人體骨骸卡在岸邊，靠近查看後確認為一具浮屍，隨即通報警方處理。蘆洲警分局獲報後立即派員到場封鎖現場，並由鑑識人員進行採證。由於遺體長時間浸泡海水，腐敗情況嚴重，被發現時幾乎只剩骨骸，且全身未著衣物，現場也未找到任何可辨識身分的物品，因此暫時無法判斷死者的性別、年齡及落水時間。警方表示，目前已將遺體送往板橋殯儀館暫存，後續將由法醫與鑑識人員採集檢體進行DNA比對，同時清查近期失蹤人口資料，以釐清死者身分。全案已報請士林地檢署檢察官相驗，進一步釐清確切死因。