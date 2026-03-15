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男童「剴剴」遭虐死案震驚社會，一審判決保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，二審維持原判，全案目前仍上訴至最高法院審理中。另一方面，剴剴生母劉姓女子近日提起刑事附帶民事訴訟，向保母姊妹、兒福聯盟及陳姓社工求償800萬元，高等法院民事庭已受理分案審理。劉女在去年、2025年12月曾以遺屬身分申請180萬元犯罪被害補償金，但法院認定她未盡母親職責而駁回申請。劉女隨後在案件二審期間提起刑事附帶民事訴訟，除向保母姊妹求償外，也主張兒福聯盟及負責社工未盡監督與照顧責任，應負連帶賠償責任，因此提出共計800萬元求償。回顧整起事件，劉女過去曾涉刑案。2021年她因不滿男友另結新歡，涉嫌夥同他人將對方誘騙至租屋處囚禁凌虐，並強迫餵食毒品及拍攝影片。案件偵辦期間，當時懷孕約5個月的劉女獲裁定3萬元交保，但之後在生下剴剴並交由外婆照顧後，棄保潛逃遭通緝。之後改由外婆無力撫養，剴剴後續則與兒福聯盟簽訂出養。2023年8月，保母姊妹劉彩萱與劉若琳受兒福聯盟委託照顧剴剴，但同年9月至12月間涉嫌多次凌虐。剴剴於12月24日送醫後傷重不治。依《犯罪被害人權益保障法》規定，被害人因犯罪死亡，其遺屬可申請180萬元補償金。不過檢方認為，劉女自剴剴出生後並未善盡母親責任，甚至因棄養導致孩子被出養，最終發生悲劇，因此認定她不符合申請資格並駁回。至於此次提出的刑事附帶民事求償，高等法院考量案件涉及多方責任與複雜事實，已裁定將相關部分移送民事庭審理，目前案件已正式收案，後續將由民事庭進一步釐清責任歸屬。