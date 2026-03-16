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投資人持續評估伊朗戰爭對全球石油供應的影響，原油價格劇烈波動，拖累股市走勢，美國股市週五（13日）多數走低，唯獨費半指數逆勢上漲3點，連帶台北股市今（16）日開盤上漲140.93點、來到33541.25點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.64點、來到313.54點。今日量大強勢個股：旺宏、南亞、力積電、華邦電、永光；開盤逆勢走弱個股：友達、台虹、定穎投控、茂迪、大量。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1875元；台達電開盤上漲10元、來到1395元；鴻海以平盤價214.5元開出。美國總統川普揚言「未來一周將對伊朗採取非常強硬的打擊」，加上有報導指出衝突已蔓延至黎巴嫩、科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、巴林及阿曼，使市場對局勢降溫與短期內解決衝突的希望進一步減弱。此外，川普的言論促使伊朗加強控制荷姆茲海峽，全球約五分之一石油運輸需經過此航道。國際能源署（IEA）上週四表示，這場戰爭將造成全球原油供應史上最大規模的中斷。此外，美國國防部長赫格塞斯上週五在五角大廈記者會上淡化外界對海峽封鎖的擔憂，他表示，「我們一直在處理這個問題，無需過度擔心。」華爾街對油價上漲可能引發停滯性通膨的擔憂日益升溫，也就是通膨升高但經濟成長放緩的情況。這些擔憂甚至讓投資人下調今年對聯準會（Fed）降息的預期。目前聯邦基金期貨已不再預期9月降息。國際油價上週五震盪後走高，近月西德州（WTI）原油期貨合約收在每桶98.71美元，當日上漲3.11%。布蘭特（Brent）原油上漲2.67%至每桶103.14美元，為2022年8月以來首次收在100美元以上。美國股市上週五多數走低，道瓊指數下跌119.38點或0.26%，收46,558.47點，那斯達克指數下跌206.62點或 0.93%，收22,105.36點，標普500指數下跌40.43點或0.61%，收6,632.19點，費半指數上漲3.46 點或0.045%，收7,646.64點。科技五天王全數收黑，Meta下跌3.83%，蘋果下跌2.21%，Alphabet下跌0.42%，微軟下跌1.57%，亞馬遜下跌0.89%。半導體股漲跌不一，輝達下跌1.58%，博通下跌4.11%，美光上漲5.13%，高通下跌1.01%，應用材料上漲1.26%，德儀上漲0.38%，AMD下跌2.2%。台股ADR則是逆勢多數收紅，台積電ADR上漲0.48%，日月光ADR上漲2.43%，聯電ADR下跌0.86%，中華電信ADR上漲0.07%。