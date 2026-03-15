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總統賴清德14日談及歷史時表示，國民政府遷台主要是將台灣作為「反攻大陸的跳板」，並稱當年國民黨政府治理台灣的方式，甚至比日本殖民時期對待台灣人民還差。此番說法引發爭議，前立委蔡正元隨即發聲反駁，並列出多起日本殖民初期的「屠殺事件」，質疑相關論述忽略歷史事實。蔡正元今（15）日在臉書發文指出，1895年日本接收台灣後，短時間內便發生多起鎮壓與屠殺事件，例如7月5日的「頭家莊大屠殺」，造成上千人死亡；同年7月22日，日本軍隊在大溪與三峽一帶展開攻擊，將4萬人口的村莊燒成廢墟；隨後7月25日，日本軍隊又在桃園與中壢進行大規模掃蕩，40萬人瞬間變難民流離失所。蔡正元進一步列舉，1895年8月8日，日本軍隊砲擊苗栗竹南，當地7千人村落受到波及；同年8月27日，日本人砲擊彰化，600人慘遭殺害；10月間更接連發生多起攻擊事件，包括雲林斗南、土庫、大林一帶遭襲擊，造成數千人傷亡；嘉義民雄、台南鹽水、新營等地也相繼遭到攻擊。蔡正元特別提到1895年10月20日發生在台南佳里的「蕭壟事件」，當時日軍先後殺害上千名壯年男性與婦孺，成堆屍體掩埋在金唐殿和廣安宮附近，被部分史料稱為台灣歷史上的重大屠殺事件之一；隔天，日軍又在屏東六堆地區以燃燒砲彈攻擊長治鄉，鄉民無一倖免，全遭燒死。蔡正元也提及1896年初的多起事件，例如「宜蘭大屠殺」，當時大量民宅被焚毀，多達4,331人不幸死亡；同年日本軍隊在基隆、萬里、金山一帶也進行掃蕩，沿途燒殺2,831人；1896年6月的「雲林斗六大屠殺」，更造成6千多人死亡與大量房屋被燒毀。蔡正元並引用當時日本官員的記錄指出，部分軍事行動中存在燒村、掠奪與暴力行為。除了軍事鎮壓，蔡正元也提到殖民政策層面的措施，例如1898年日本政府推動「林地國有化」，將原住民族土地收歸政府管理；1899年限制台灣人經營樟腦產業，改由日本企業壟斷；1901年更規定糖業主要由日本企業經營，台灣人不准設立「株式會社」。蔡正元表示，1902年屏東地區發生的「阿猴大屠殺」事件中，日本政府因地方檢舉而鎮壓疑似反抗勢力，造成5百多人死亡。蔡正元更透露，當時的舉報者蘇姓兄弟，其孫子還曾任民進黨的大官，其曾孫女現正要代表民進黨競選某大都的市長。