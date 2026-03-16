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越南3月15日舉行第16屆國會暨各級人民議會選舉，全國近7900萬名合格選民在這天走進投票所，將選出500名任期5年的國會代表。這場選舉緊接在越南共產黨今年1月召開第14次全國代表大會之後登場，被視為越共改革路線能否順利延續的重要里程碑。根據越南通訊社報導，截至15日下午4時，全國投票率已達93%，而越南過去7屆國會選舉的投票率均超過99%，這次預料也不例外。越共中央總書記蘇林當天在首都河內巴亭坊第2投票區完成投票後，對媒體表示，選舉是人民直接行使民主權利的重要展現，透過投票能選出真正獲得人民信任、有能力肩負國家與地方發展重任的代表。他說，選出有威信、有能力的代表，將有助於推動國家快速且永續的發展，同時維護國家主權與領土完整，並改善人民生活。在這次國會選舉中，864名候選人角逐500個席次，其中僅有65人非共產黨員，比上一屆的74人還少。候選人裡不乏知名商界領袖，包括越貿銀行行長阮清松，以及網路科技巨頭VNG的董事長黎鴻明，兩人均為越共黨員。分析人士指出，越共預料將繼續主導國會，而在1月全代會中順利連任總書記的蘇林，極有可能在選後同時兼任國家主席一職，權力進一步集中。越南國會為一院制，是國家最高立法機關，主要職責在於審議並通過越共的重大政策決策。此次選舉結果預計將在3月25日前正式公布。