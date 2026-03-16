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中東衝突持續延燒，國際油價一路走高，對幾乎完全仰賴進口能源的菲律賓來說，衝擊格外沉重。交通費、食物和電費等民生開銷接連漲價，讓普通家庭喘不過氣，政府因此端出補貼與減稅方案，盼能替民眾擋住這波物價壓力。菲律賓有高達98%的原油來自中東，戰火一旦擾亂供應鏈，衝擊幾乎是直接的。當地油商已多次分階段調漲燃油價格，後續恐怕還會繼續漲。運輸業者也按捺不住，有團體提出調漲吉普尼車資，並呼籲將最低工資提高到20美元以上，幫助司機撐過這段艱困期。一名家庭主婦受訪時說，菜價、油價什麼都在漲，只能硬著頭皮把每一分錢都算好，能省則省。面對民怨，菲律賓政府啟動多項紓困措施。能源部長加林表示，搭乘公共交通的乘客、吉普尼和三輪車司機都可享有額外折扣，政府也已啟動針對司機與漁民的援助方案，提供燃油補貼等實質協助。菲律賓總統小馬可仕要求國會授權，賦予政府在必要時臨時調降燃油消費稅的權力，不過這項提議引發學界質疑。菲律賓大學經濟學院榮休教授蒙索德批評，這種做法並不公平，也未必能達到預期效果，還有可能產生意想不到的後遺症，例如原本列在預算內的公共支出項目可能因此被迫喊停。從長遠來看，菲律賓政府也著手推動能源轉型，計劃興建全球規模最大的太陽能與儲能設施，逐步降低對進口燃料的依賴，為國家能源安全打底。