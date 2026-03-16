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泰國南部沙沒沙空府近日出現大規模搶購潮，多個加油站的燃油相繼售罄，其中以柴油短缺最為嚴重。由於泰國政府宣布的15天柴油凍漲措施即將到期，當地民眾擔憂油價隨即反彈，紛紛提前大量囤油，造成供應中斷。一名長途貨運司機受訪時說，他跑了好幾個油站都撲空，根本加不到柴油，每天都得出車送貨，當然急得不得了。另一名司機也說，自己每天都需要加油，完全不知道接下來該怎麼辦。與此同時，泰國川登喜大學民意調查中心Suan Dusit Poll針對「泰國人與能源政策」進行了一項全國性民調，訪問了1347名民眾，調查時間為3月11日至13日，採線上與線下並行方式進行。結果顯示，有45.88%的受訪者對能源價格可能上漲感到「非常擔憂」，另有44.10%表示「相當擔憂」，兩者合計近9成民眾憂心忡忡。在因應方式上，近7成受訪者表示會主動減少用電，例如隨手關燈、不使用的電器及時拔插頭等日常節能行動。然而，若油價真的走揚、生活開銷明顯增加，約30.51%的受訪者坦言手頭只有1至3個月的緊急預備金，財務緩衝相當有限。另有71.05%的受訪者希望政府能盡可能維持油價與液化石油氣的價格穩定，替民眾減輕壓力。泰國川登喜大學民意調查中心Suan Dusit Poll主席蓬潘表示，這份調查結果清楚反映出能源問題已成為當前泰國社會的重大憂慮之一，在中東局勢緊繃、國際油價劇烈震盪的背景下尤為明顯。她指出，儘管不少民眾願意從日常生活著手節能，但整體家庭儲蓄依然偏低，一旦能源價格持續攀升，生活成本將進一步被推高。她強調，政府除了透過價格機制與能源儲備管理來穩定局面外，也必須清楚對外說明政策走向，才能有效提振民心。川登喜大學法政學院講師安差麗進一步分析，中東情勢的變化已直接衝擊全球運輸成本與各國經濟，泰國民眾普遍擔心石油和天然氣漲價會帶動物價全面上揚，因此格外期盼政府出手護住燃油與液化氣的售價。她也提醒，民眾目前的儲蓄狀況令人憂心，政府面對的挑戰不僅是壓住能源這個關鍵成本，還必須防範連鎖性的物價通膨，同時兼顧財政壓力，並保持與社會的透明溝通。