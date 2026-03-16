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美國及以色列對伊朗的軍事衝突持續延燒，印尼總統普拉伯沃公開表態，直說這場戰爭讓他深感震驚，認為整個局勢根本談不上任何理性。他也透露，伊朗方面私下向他表示，對於與美國展開停戰談判顧慮重重，因為他們覺得自己被「騙」了兩次。普拉伯沃在彭博社3月15日刊出的專訪中說，在不對稱戰爭的格局下，伊朗其實只能拚命求生。「我感到很難過，我覺得這一切根本沒有任何理性可言。」這位軍人出身的總統語氣沉重。普拉伯沃也對美國靠空襲就能扳倒伊朗政權的盤算提出質疑。他說單靠空中打擊很難達成政權更迭的目標，若真要實現，恐怕得走向「無差別轟炸」，那將是另一場人道災難。他坦言即便自己有實戰經驗，仍無法預測這場衝突究竟會打多久。在調解角色上，普拉伯沃曾主動請纓擔任斡旋人，卻因加入川普主導的「和平委員會」而在國內引發批評聲浪。美伊衝突於2月底爆發後，他原本計劃向加薩派遣維和部隊，如今這項計畫也已暫時擱置。對於外界詢問是否仍願意居中調解，普拉伯沃態度明確：調解要能發揮作用，前提是衝突各方都得願意坐上談判桌。「我的立場始終如一，就是尋求和平解決。」