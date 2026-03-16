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中東局勢動盪、國際能源市場人心惶惶之際，泰國總理兼內政部長阿努廷3月15日公開表示，泰國不僅會繼續如常出口石油給寮國，國內能源供應也絕對無虞，目前石油儲備已從原本的60天提升至90天，他更喊話民眾：不必囤油、不必恐慌。針對外界質疑泰國在能源吃緊之際仍向寮國供油是否恰當，阿努廷說，相關情況他此前已對外說明，目前一切照常運作，沒有任何改變。在供應穩定性方面，阿努廷表示，他已向泰國石油公司、邦查石油、殼牌以及SPRC等主要石油業者逐一確認，所有進口原油的企業都向他保證，目前完全沒有燃油短缺的跡象。不過他也提醒，現在畢竟是非常時期，局勢不比尋常，全體國民都應提高警覺，養成節約能源的習慣，包括節約燃油與用電。他強調，即便未來不會鬧油荒，節能本身就是好事，省得越多，國內儲備就越充裕。阿努廷說，泰國目前的石油儲備已達90天，目標是繼續衝向100天。由於泰國也減少了對第三國的石油出口，省下來的量將進一步轉化為儲備天數。他也呼籲外界客觀看待這個數字，在東協國家當中，泰國的石油儲備規模已屬最高。若拿日本相比，其儲備雖可達200多天，但那涉及不同的經濟規模與物流體系，不能直接類比。被問及煉油廠的原油庫存是否已計入這100天儲備時，阿努廷確認全部都已算在內，並再次強調民眾不必過度憂慮。他說，泰國的電力生產主要依賴天然氣，而天然氣大多來自泰國灣的本國資源，加上政府持續擴充天然氣生產設施，能源安全的底氣相當穩固。至於油價波動的問題，阿努廷表示，國際市場的漲跌雖然泰國無法掌控，但泰國石油基金將扮演穩定價格的緩衝角色，盡量減輕民眾負擔，具體措施則會視國家財政與整體經濟狀況滾動評估。他也明確表態，政府絕不允許油價今天正常、明天突然暴漲的情況發生。他也坦言，泰國本身不產石油，約有一半的石油仰賴進口，但這不代表供應會斷鏈，另一半來源仍相當穩定。就算在最極端的情況下，儲備從100天降到50天，國家運作依然不成問題。被追問是否考慮向俄羅斯購油時，阿努廷表示相關討論正在進行中，泰國也與多個國家保持溝通管道暢通。他強調，泰國石油公司是一家在國際商業體系中擁有廣泛合作網絡的大型企業，沒有任何國家會輕易切斷與泰國石油公司的生意往來，因為一旦局勢恢復正常，對方若失去泰國石油公司這個東協重要客戶，代價同樣不小。